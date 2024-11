Bombe au PSG : Al-Khelaïfi confirme l’abandon du Parc des Princes

Non, Nasser Al-Khelaïfi ne fait pas du bluff. Face à l’intransigeance d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, le président du PSG a réaffirmé sa volonté de déménager du Parc des Princes pour un nouveau stade.

Al-Khelaïfi veut un stade d’une plus grande capacité

En marge de l’inauguration officielle du centre d’entraînement à Poissy (Yvelines), Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le plateau de l’émission « Rothen s’enflamme » sur les antennes de RMC. L’occasion pour le président du PSG de réaffirmer son attachement au Parc des Princes et sa volonté d’acquérir un stade plus grand pour répondre aux ambitions de son club.

« J’aime beaucoup le Parc, tout le monde l’aime. Si j’écoute mon coeur, on ne part pas. Mais tout le monde en Europe a des stades de 80000, 90000 places… On en a besoin, sinon on est morts », a déclaré l’homme d’affaires qatari.

Nasser Al-Khelaïfi : « La Ville ne nous laisse pas le choix »

Président du Paris Saint-Germain depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi rêve d’offrir au club de la capitale française son propre stade à l’instar des autres grands clubs européens. Face au refus catégorique de la Mairie de Paris et de Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes, le président parisien a confirmé son envie de quitter l’enceinte de 48.000 places pour construire un nouveau qui sera la propriété exclusive des Rouge et Bleu. Alors que plusieurs options s’offrent au club pour construire un nouveau stade, le président de l’ECA veut voir ce projet sortir de terre d’ici 3 à 4 ans.

« Une question de vie ou de mort ? Oui. On est en France, mais aussi en Europe. La ville ne nous laisse pas le choix. Oui, on va partir à contrecœur », admet Al-Khelaïfi, qui ne souhaite pas perdre de temps pour doter le PSG de son propre stade.

« Je ne fais pas de politique. Pour nous, on a besoin d’un stade prêt dans 3-4 ans, on n’a pas de temps à perdre, sinon on prend du retard sur d’autres clubs en Europe. On a besoin de construire le plus vite. La suite ? On a quelques options. On a besoin de construire le nouveau stade le plus vite pour être au niveau où on veut », a ajouté Nasser Al-Khelaïfi.

Selon une source proche du dossier, parmi les options du Paris SG pour la construction de son nouveau stade de 60.000 places, il y a le site de l’hippodrome de Saint-Cloud et Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). Toujours selon la même source, la ville d’Aulnay-sous-Bois serait aussi intéressée par l’idée d’accueillir le futur stade du PSG. La direction du club entraîné par Luis Enrique devrait se décider d’ici la fin du premier semestre 2025, à en croire cette source.