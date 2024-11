Litige financier : Le PSG perd un round face à Kylian Mbappé !

Le PSG a subi un nouveau revers dans son bras de fer avec Kylian Mbappé. La Fédération Française de Football (FFF) a tranché en faveur de l’attaquant du Real Madrid concernant les 55M€ qu’il réclame à son ancien club.

Le PSG se trompe de timing et perd un round face à Kylian Mbappé

Coup dur pour le Paris Saint-Germain. Ce vendredi, la Fédération Française de Football a définitivement tranché en faveur de Kylian Mbappé dans leur conflit opposant les deux parties. Le club de la capitale devra ainsi verser la somme de 55 millions d’euros au champion du monde, correspondant à des salaires et primes impayés. Une décision qui vient sanctionner le PSG, pris en défaut dans ce dossier.

Ce différend trouve son origine dans une clause contractuelle non respectée par le PSG, selon le clan de l’international français de 26 ans. Le club parisien avait alors saisi la Ligue de football professionnel (LFP) qui avait donné raison au joueur. Espérant faire annuler cette décision, Nasser Al-Khelaïfi et les siens avaient à leur tour saisi la FFF.

Selon une source proche du dossier, le PSG aurait déposé sa requête un jour trop tard auprès du Comité exécutif de la FFF, alors qu’il disposait de dix jours pour agir. Cette décision, qui semble donner raison à Kylian Mbappé, ne surprend guère les observateurs. La commission paritaire d’appel de la LFP, un organisme chargé de régler les litiges entre les clubs et les joueurs, avait déjà tranché en faveur du Champion du monde 2018.

Le Paris SG obligé de payer ?

L’erreur du PSG, qui a manqué le délai imparti pour faire appel, apparaît comme une nouvelle déconvenue pour le club parisien, déjà fragilisé par les récents évènements. Ce nouveau revers juridique assombrit encore un peu plus les relations entre le club et son ancienne star.

Le PSG dispose désormais de la possibilité de saisir un tribunal administratif afin de tenter de trouver une solution amiable sous l’égide du Comité National Olympique et Sportif Français. Cette nouvelle étape juridique marque une nouvelle escalade dans ce conflit qui empoisonne les relations entre les deux parties depuis plusieurs mois.

Les raisons profondes de ce différend sont multiples et tiennent autant à des questions financières qu’à des divergences de vues sur l’avenir du projet sportif parisien. Bien que le club puisse encore saisir les Prud’hommes ou déposer un recours devant un tribunal administratif, il semble de plus en plus probable que Kylian Mbappé obtienne gain de cause.

Cette affaire illustre les tensions qui peuvent exister entre les clubs et leurs joueurs stars, et les difficultés à trouver un terrain d’entente lorsque les intérêts divergent. Le feuilleton judiciaire est loin d’être terminé.