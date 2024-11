Mercato OM : L’arrivée de Paul Pogba déjà validée dans le vestiaire !

L’arrivée de Paul Pogba à l’OM lors du prochain mercato continue de faire son chemin. Son ancien coéquipier, Adrien Rabiot, l’a même invité à signer à l’Olympique de Marseille.

L’avenir de Paul Pogba continue d’animer la rubrique mercato de l’OM. Depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus, le milieu de terrain français est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert. Alors que des destinations exotiques comme l’Arabie Saoudite ou les États-Unis sont évoquées, c’est bien en Europe que le champion du monde 2018 aimerait poursuivre sa carrière.

L’Olympique de Marseille apparaît alors comme une piste de plus en plus sérieuse pour le joueur de 31 ans. Avec l’influence de son directeur sportif, Mehdi Benatia, le club phocéen semble bien parti pour rafler la mise dans ce dossier. Et ce n’est pas Adrien Rabiot, arrivé à l’OM cet été, qui dira le contraire. L’ancien Parisien a clairement affiché son désir de voir son compatriote rejoindre la Canebière.

« Je lui conseillerais de venir à Marseille (…) J’ai aussi envie de jouer avec les meilleurs joueurs », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match contre le RC Lens. Un soutien de poids qui pourrait bien faire pencher la balance en faveur de Marseille. A noter que ce n’est pas la première fois qu’un ancien coéquipier de Paul Pogba en équipe de France évoque la possibilité de le voir à l’OM.

Un duo de choc en vue à l’Olympique de Marseille

Récemment, Patrice Evra avait lui aussi lancé un appel du pied à son ami Pogba, en l’exhortant à signer à l’Olympique de Marseille durant le mercato hivernal. Si le principal intéressé a répondu avec humour, les déclarations d’Adrien Rabiot semblent bien plus sérieuses. Une arrivée de Paul Pogba à l’OM constituerait un véritable coup de maître pour le club phocéen.

L’ancien joueur de Manchester United, malgré les dernières saisons compliquées, reste un « grand joueur ». Associé à Adrien Rabiot, il pourrait former un duo redoutable au milieu de terrain à Marseille. Mais avant de voir ce duo se former, il faudra encore patienter quelques mois. En attendant, l’affaire Pogba continue de tenir en haleine les observateurs du football.