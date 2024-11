ASSE : Les révélations de Jean-Louis Gasset sur son passage à Saint-Etienne

Aux heures de ses retrouvailles avec l’ASSE, Jean-Louis Gasset, nouvel entraîneur du Montpellier HSC, est revenu sur son passage sur le banc du club de Saint-Étienne.

ASSE : Jean-Louis Gasset raconte son exploit avec l’AS Saint-Etienne

Cinq ans après son départ de l’ASSE, Jean-Louis Gasset foule à nouveau la pelouse du stade Geoffroy-Guichard, mais cette fois à la tête du Montpellier HSC. Ce samedi (19h), son équipe affronte celle d’Olivier Dall’Oglio, lui aussi ancien entraîneur du club héraultais. Un derby crucial s’annonce, les deux équipes luttant pour le maintien en Ligue 1. Le vainqueur de ce match pourra souffler un peu plus librement.

Dans ce contexte, Jean-Louis Gasset revient sur son passage à l’ASSE. Il rappelle qu’il n’était pas arrivé avec une baguette magique, mais qu’il avait réussi à redresser la situation en six mois, sauvant ainsi le club de la relégation, puis en le qualifiant pour une compétition européenne la saison suivante.

« Lorsque je suis arrivé à Saint-Étienne, la situation était désastreuse. Les supporters étaient excédés, mais nous avons réussi à renverser la tendance et à terminer septièmes en 2018. La saison suivante, nous avons même fini la quatrième place. Il y a toujours une solution. Je suis un optimiste et je déteste la négativité. Pour moi, tout est possible », confie l’ancien coach stéphanois.

Gasset : « Je ne suis pas un magicien, mais… »

Jean-Louis Gasset a remplacé Michel Der Zakarian sur le banc du MHSC en octobre, après 8 journées de championnat. Il est arrivé comme un pompier. Réussira-t-il à sauver le club pailladin de la relégation ? « Je ne suis pas un magicien avec une recette miracle pour chaque club », répond-il sans détour.

Puis il explique sa méthode : « J’essaie de connaître mes joueurs personnellement. Ma priorité est de tirer le meilleur de chacun. La communication est essentielle. À Saint-Étienne, c’était déjà ma façon de travailler. »