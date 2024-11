PSG Mercato : Enrique livre son verdict pour Milan Skriniar

Très peu utilisé cette saison par Luis Enrique, Milan Skriniar aurait donné son accord à la Juventus Turin en vue d’un transfert cet hiver. L’entraîneur du PSG s’est exprimé sur la situation de son défenseur central slovaque.

PSG Mercato : Milan Skriniar toujours dans les plans de Luis Enrique ?

Milan Skriniar, arrivé librement en provenance de l’Inter Milan en juillet 2023, peine à s’imposer dans la défense du Paris Saint-Germain. Son manque de temps de jeu et les performances convaincantes de Marquinhos et Willian Pacho ont alimenté les rumeurs d’un départ imminent. Selon la presse italienne, le défenseur de 29 ans aurait déjà trouvé un accord avec la Juventus Turin, séduit par la perspective de retrouver le championnat italien, où il a brillé sous les couleurs de l’Inter.

Toutefois, Luis Enrique, interrogé sur le sujet, a laissé entrevoir une possibilité de relancer son joueur dans la seconde partie de saison. « C’est un processus normal dans une équipe. Quand vous jouez, vous êtes content, quand vous jouez moins, vous êtes moins content », explique Luis Enrique devant les journalistes avant d’indiquer que l’international slovaque peut changer sa situation s’il le souhaite.

« Quand vous ne jouez pas du tout, vous n’êtes pas du tout content. Si je vois des choses à l’entraînement, la situation peut changer », a ajouté le technicien espagnol. Ces déclarations ambiguës laissent planer le doute sur l’avenir de Milan Skriniar au PSG. Le club parisien, qui souhaite renforcer son secteur défensif, pourrait être tenté de se séparer de l’international slovaque afin de dégager des fonds pour de nouvelles recrues.

Et avec les retours attendus de Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, le temps de jeu de Skriniar pourrait totalement disparaître dans les semaines à venir. La concurrence s’annonce donc très rude en défense centrale et le Slovaque devra se montrer convaincant pour s’imposer au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir ce que va décider le principal concerné durant le mercato hivernal. Affaire à suivre…