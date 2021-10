Real Madrid : Ballon d'Or, les confidences de Karim Benzema

Publié par Ange A. le 02 octobre 2021 à 12:40

Auteur d’un début de saison exceptionnel avec le Real Madrid, Karim Benzema postule pour le sacre au Ballon d’Or cette année. Le capitaine des Merengues évalue ses chances de soulever le saint-graal au soir du 29 novembre.

Le Ballon d’Or, Karim Benzema y croit fort

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema s’est imposé comme le véritable leader de l’attaque du Real Madrid. Promu capitaine suite au départ de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, l’attaquant de 33 ans réalise un début de saison d’exception. Le numéro 9 des Merengues compte déjà 9 réalisations et 7 passes décisives en 9 apparitions cette saison. Déjà proche de finir Pichichi la saison dernière, l’attaquant de la Maison Blanche est présenté comme un favori pour le sacre au Ballon d’Or. Un costume que le Lyonnais enfile volontiers.

« On est obligé d’y penser quand on a de l’ambition. Mais ça ne doit pas être une obsession qui te recentre sur toi sur le fait de dire qu’il faut absolument briller individuellement et marquer des buts pour soi. Si tu dois le gagner, c’est pour ce que tu es, ce que tu montres sur le terrain, ce que je fais », a confié l’attaquant du Real Madrid dans un entretien paru dans L’Équipe ce samedi.

Messi, Lewandowski, Jorginho, sacrée concurrence pour KB9

Candidat crédible au Ballon d’Or, Karim Benzema doit composer avec une sacrée concurrence. S’il n’a inscrit que son premier but avec le Paris Saint-Germain mardi contre City, Lionel Messi part encore favori à sa succession. Pichichi et meilleur passeur de La Liga la saison dernière, l’Argentin a également soulevé la Copa America cet été avec l’Albiceleste. Autre rival de l’attaquant du Real, Robert Lewandowski lui aussi auteur de débuts en trombe avec le Bayern et champion d’Allemagne la saison dernière avec un important record à la clé. Le Polonais est devenu le meilleur buteur sur une édition de Bundesliga avec 41 réalisations. Vainqueur de l’Euro 2020 et de la Ligue des champions, l’Italien Jorginho est également présenté comme un postulant au sacre final. Le vainqueur de l’édition 2021 sera connu le 29 novembre. La liste finale des candidats sera dévoilée le 8 octobre prochain.

