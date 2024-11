Mercato OM : Chassé du Vélodrome, il en garde un goût amer !

L’OM s’est débarrassé de certains joueurs lors des derniers mercatos, dont certaines séparations sont restées en travers de la gorge de ces derniers. C’est le cas de Cédric Bakambu, qui n’a pas digéré son départ surprise du Vélodrome.

Mercato : Cédric Bakambu regrette son départ de l’OM

Cédric Bakambu garde un goût amer de son passage à l’Olympique de Marseille. L’attaquant congolais, qui a quitté le club phocéen en septembre 2022, s’est confié à Eurosport sur les raisons de son départ prématuré et sur ses regrets. Arrivé à l’OM en janvier 2022 avec de grandes ambitions, le Congolais n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Malgré quelques belles performances, notamment lors de la demi-finale de Conférence League, Cédric Bakambu et les dirigeants marseillais ont convenu de mettre un terme à leur collaboration en septembre 2022. « Je ne suis pas revanchard même si j’aurais aimé poursuivre l’aventure car je serais monté en régime lors de la deuxième saison », a déclaré Bakambu.

« J’ai vécu de belles émotions à l’OM : on a joué une demi-finale de C4, on a terminé deuxième de L1 et j’ai mis quelques buts (4 et 2 passes décisives). Je ne suis pas parti en mauvais termes avec l’OM. Je n’ai que des bons souvenirs », a-t-il notamment indiqué. L’ancien joueur de Villarreal estime qu’il aurait pu apporter davantage au club, même s’il reste satisfait de son passage chez les Marseillais.

« Pour moi, mon passage à Marseille n’a pas été catastrophique. Je remercie le club de m’avoir donné cette opportunité « , a-t-il ajouté. Bakambu, qui a retrouvé Kylian Mbappé en Liga avec sa signature au Real Betis, garde un œil sur l’actualité de l’Olympique de Marseille et souhaite le meilleur au club.