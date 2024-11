Mercato ASSE : Olivier Dall’Oglio confirme une grosse tendance pour janvier

Olivier Dall’Oglio est sur une chaise éjectable à l’ASSE mais pourrait être sauvé par le prochain mercato d’hiver. Alors que les rumeurs annonçaient un hiver agité à l’AS Saint-Etienne, l’entraîneur des Verts a confirmé cette tendance.

Mercato : L’ASSE s’active en coulisses pour renforcer l’équipe de Dall’Oglio cet hiver

La situation de l’AS Saint-Étienne est préoccupante. Barragiste en Ligue 1, le club forézien a besoin de se renforcer lors du prochain mercato hivernal. Le président Ivan Gazidis semble avoir entendu les appels des supporters en ce sens. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur Olivier Dall’Oglio a confirmé que le club travaillerait activement sur des renforts :

« On commence à y réfléchir. Il y aura certainement une lettre qui sera faite. Puis ce sera au Père Noël de réfléchir. Sur quels postes ? Si on peut s’étoffer sur les trois lignes, ce sera bien. Il y a ce qu’on a envie de faire et ce qu’on pourra faire », a confié l’entraîneur des Verts.

Si Dall’Oglio reste prudent, des sources internes confirment que le club a l’intention de recruter au moins un joueur par ligne. L’objectif est de renforcer l’équipe dans tous les secteurs de jeu afin de se donner les moyens de se maintenir en Ligue 1.

Des recrues indispensables pour sauver la saison

Selon Jeunes Footeux, Ivan Gazidis aurait donné son accord pour recruter au moins un joueur par ligne lors du mercato d’hiver. Les postes de défenseur, milieu de terrain et attaquant seraient ciblés en priorité. Si l’arrivée de renforts est une bonne nouvelle pour les supporters stéphanois, la situation reste toutefois délicate.

L’avenir d’Olivier Dall’Oglio est incertain et son maintien à la tête de l’équipe pourrait dépendre des résultats obtenus lors des prochaines semaines. Le mercato hivernal sera donc crucial pour l’avenir de l’AS Saint-Étienne. Les choix effectués par les dirigeants auront un impact direct sur les ambitions du club pour la deuxième partie de saison.