Mercato : Christopher NKunku au PSG ! La décision de Chelsea tombe

Mécontent de son utilisation par le manager Enzo Maresca, Christopher Nkunku a été annoncé sur le départ lors du prochain mercato hivernal. L’attaquant français serait même ouvert à un retour au PSG, où Luis Enrique apprécierait son profil. Mais Chelsea ne semble pas avoir dit son dernier mot dans cette affaire.

Mercato PSG : Christopher Nkunku reste à Chelsea

La situation de Christopher Nkunku à Chelsea est plus complexe qu’il n’y paraît. Depuis son arrivée en provenance du RB Leipzig en juillet 2023 pour 60 millions d’euros, l’attaquant français peine à retrouver son niveau de jeu et sa place de titulaire.

Des sources proches du joueur affirment qu’il serait mécontent de sa situation, notamment en raison d’un temps de jeu réduit et d’un système de jeu qui ne met pas en valeur ses qualités. Ces difficultés ont rapidement alimenté les rumeurs de départ, notamment vers le Paris Saint-Germain, qui chercherait à renforcer son secteur offensif.

Alors que l’entraîneur des Blues, Enzo Maresca, lui préfère le Sénégalais Nicolas Jackson en pointe ou l’intouchable Cole Palmer un cran plus bas, le natif de Lagny-sur-Marne ne serait pas contre un retour dans son club formateur afin de retrouver plus de temps dans une équipe parisienne, où l’absence de Kylian Mbappé se fait clairement remarquer en attaque. Pour autant, The Athletic assure que Nkunku n’envisagerait pas forcément un départ ni un prêt en janvier. Une position également partagée par la direction du club anglais.

Chelsea veut conserver Christopher Nkunku

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Christopher Nkunku va poursuivre son aventure avec Chelsea, au moins jusqu’à la fin de la saison en cours. Alors que Daniel Riolo et les supporters parisiens s’attendaient à le revoir dans la capitale dès cet hiver, le joueur de 27 ans est bien déterminé à convaincre son coach Enzo Maresca de lui donner plus de temps de jeu.

Et cela tombe bien puisque Chelsea, de son côté, semble tout aussi déterminé à conserver l’international français. Après avoir investi une grosse somme d’argent pour le recruter, le club londonien compte sur son numéro 18 pour cette saison et le futur. Néanmoins, si sa situation ne s’améliore pas, Christopher Nkunku pourrait bien se poser des questions sur son avenir à Chelsea l’été prochain. Ce feuilleton est donc encore loin d’être terminé pour le Paris Saint-Germain et l’ailier tricolore.