Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan viré ! Jorge Sampaoli arrive !

Le technicien argentin, Jorge Sampaoli, est pressenti pour succéder à Julien Stéphan au Stade Rennais. Les deux parties auraient entamé des discussions.

Mercato Stade Rennais : Julien Stéphan quitte Rennes, Jorge Sampaoli se rapproche !

Le Stade Rennais a officialisé ce jeudi 7 novembre 2024, le départ de Julien Stéphan. L’entraîneur breton n’a pas réussi à redresser la barre après une série de contre-performances. La dernière défaite face à l’AJ Auxerre (4-0) a scellé le sort de Julien Stéphan.

Les Rouge et Noir restent sur cinq défaites, deux matchs nuls et seulement trois victoires en dix journées de Ligue 1, un bilan bien en deçà des ambitions européennes du club. Denis Zanko et Bouziane Benaraïbi ont également quitté leurs fonctions d’adjoints. Sébastien Tambouret assurera l’intérim à la tête de l’équipe première.

En quête d’un nouvel entraîneur, les dirigeants rennais explorent activement certaines pistes pour relancer le club. Selon les informations de L’Équipe, Jorge Sampaoli pourrait prendre les rênes de l’équipe. Les deux camps seraient en pleine discussion pour boucler le deal. Le technicien argentin est libre depuis son départ de Flamengo en 2023.

D’autres entraîneurs sont également ciblés. Selon France Bleu Armorique, Habib Beye, sans contrat actuellement depuis son départ du Red Star, serait la piste prioritaire pour remplacer Julien Stéphan. Sergio Conceição, libre depuis son départ du FC Porto, figure parmi les candidats potentiels. Rudi Garcia, Patrick Vieira, et Igor Tudor sont également évoqués pour rejoindre le Stade Rennais.