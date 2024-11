Bayern Munich – PSG : Une grande nouvelle tombe pour Luis Enrique

Mardi soir, le PSG joue son avenir en Ligue des Champions face au Bayern Munich à l’Allianz Arena. À deux jours de ce match crucial, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, a reçu une grande nouvelle concernant son effectif.

Le PSG prêt à défier le Bayern avec Nuno Mendes !

Mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Munich pour un match qui s’annonce crucial pour la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Face au Bayern Munich, tenant du titre, les Parisiens devront montrer un visage conquérant pour espérer l’emporter. Bonne nouvelle pour Luis Enrique, son groupe sera presque au complet pour cette rencontre.

En effet, Nuno Mendes, touché à la cheville lors de la dernière trêve internationale, devrait être en mesure de tenir sa place au poste de latéral gauche. Son retour est une excellente nouvelle pour le PSG, qui pourra ainsi compter sur l’un de ses meilleurs éléments. Suspendu lors du dernier match de Ligue 1, Marquinhos sera également de retour dans le onze de départ.

Le capitaine parisien apportera toute son expérience et sa sérénité à une défense qui aura fort à faire face à l’attaque bavaroise. Tout comme Willian Pacho, resté sur le banc après un retour tardif de sélection. Comme le rapporte le journal L’Équipe, Luis Enrique et ses hommes se sont retrouvés à l’entraînement hier matin après le beau succès contre Toulouse (3-0).

Photo : Nuno Mendes

« Décrassage et travail en salle pour les titulaires, et les autres ont eu droit à un entraînement sur les terrains », assure le quotidien sportif, qui ajoute qu’outre les absents de longue date, Presnel Kimpembe, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez, le coach du PSG pourra compter sur l’ensemble de son effectif. Ce match s’annonce comme une véritable affiche européenne.

Les deux équipes, ambitieuses et talentueuses, vont tout donner pour l’emporter. Le PSG, qui a réalisé un excellent début de saison, aura à cœur de confirmer son statut de prétendant au titre. Le Bayern Munich, de son côté, voudra montrer qu’il reste une force en Europe.