Angers SCO : Alexandre Dujeux exprime sa déception après la défaite face à l’AJ Auxerre

Les défaites s’enchaînent à nouveau pour Angers SCO. Ce dimanche soir, le club angevin s’est incliné (0-1) face à l’AJ Auxerre. En conférence de presse, l’entraîneur des Noir et Blanc, Alexandre Dujeux, a fait part de sa déception tout en analysant les points clés de la rencontre.

« Je suis déçu de ne pas avoir pris de points ce soir. Je pense qu’on le méritait », a déclaré Alexandre Dujeux en introduction, avant de revenir sur les éléments qui ont joué en défaveur de son équipe. Selon lui, « Auxerre a été plus réaliste », notamment sur l’unique but de la rencontre, marqué à la suite d’une mauvaise relance défensive.

Une action décisive et un vent défavorable

L’entraîneur a détaillé l’action ayant conduit au but adverse :

« C’est très dur de perdre ce match-là. On n’a pas encore eu le temps d’analyser en profondeur cette action confuse, mais on le fera cette semaine. Haris Belkebla dégage dans l’axe, il y avait énormément de vent, ce n’était pas facile… Farid El Melali était proche, mais ça n’a pas tourné en notre faveur », a-t-il expliqué.Malgré cette nouvelle défaite, Alexandre Dujeux reste concentré sur l’objectif principal : « On lutte pour le maintien. »

Un match nul manqué qui aurait fait la différence

Pour l’entraîneur angevin, un match nul aurait été une récompense méritée pour les efforts de son équipe : « Tous les points comptent, et ce nul aurait validé ce qu’on fait de bien depuis plusieurs semaines. Cela faisait un moment que nous n’avions pas perdu à l’extérieur. La dernière fois, c’était à Lille (défaite 2-0 le 24 août), lors de notre premier match hors de nos bases. »

Malgré la frustration, Alexandre Dujeux reste optimiste et encourage ses joueurs à garder le cap : « Gardons la tête haute. Je vois du bon contenu, mais à partir de là, il va falloir concrétiser et prendre des points », a conclu le coach d’Angers SCO.