Angers SCO 2-4 PSG : Pas de regrets pour Alexandre Dujeux

Ce samedi, Angers SCO a vu son élan stoppé par le PSG. L’équipe dirigée par Alexandre Dujeux s’est inclinée 2-4, mais pour l’entraîneur français de 48 ans, cette défaite ne provoque aucun regret.

Alexandre Dujeux satisfait de la réaction d’Angers SCO en seconde période

La suprématie du PSG a eu raison d’Angers SCO ce week-end. Alors que le club angevin affichait un bilan élogieux lors de ses quatre derniers matchs, il a été freiné par les Parisiens. Alexandre Dujeux et ses hommes, qui n’avaient plus connu la défaite depuis la septième journée de Ligue 1, ont été battus par l’équipe de Luis Enrique (2-4). Toutefois, les Angevins ont montré de l’engagement. En première période, ils sont restés trop sur leurs gardes, ce qui n’a pas joué en leur faveur. Le PSG a profité de cette retenue pour marquer quatre buts, dont des doublés de Kang-In Lee et de Bradley Barcola.

Mais après la pause, Alexandre Dujeux a repositionné ses hommes, exigeant davantage d’engagement et de sorties de balle pour aller vers le camp parisien. Visiblement, ses consignes ont été bien entendues, car en seconde période, Angers SCO a réduit l’écart à 2-4. L’équipe s’est montrée décisive et dangereuse. En conférence de presse après le match, Alexandre Dujeux a exprimé sa satisfaction concernant la réaction de son équipe, malgré la défaite.

« Il y a eu deux mi-temps distinctes. En première mi-temps, nous n’avons pas été conquérants. En seconde mi-temps, nous avons été meilleurs et avons remporté cette mi-temps 2-0. Je suis content de la réaction de l’équipe. Nous avons essayé de jouer avec nos forces et nos armes face à une équipe plus forte que nous. Nous nous sommes projetés jusqu’à la fin et avons été récompensés par deux buts », a-t-il déclaré. Suite à cette nouvelle défaite, Angers SCO se classe à la 15e place avec 10 points, en attendant les autres matchs de Ligue 1.