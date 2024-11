FC Nantes : La pression monte sur Antoine Kombouaré !

L’avenir d’Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes semble de plus en plus incertain. Alors que le FCN est en situation délicate, le match prochain contre Le Havre pourrait être un tournant décisif pour son avenir.

L’avenir d’Antoine Kombouaré se joue peut-être face au Havre

Après une série de huit matchs sans victoire, Antoine Kombouaré est sous pression. Arrivé en cours de saison dernière pour sauver le club de la relégation, le technicien français pourrait ne pas aller au bout de cette campagne sur le banc nantais. Après la récente défaite 3-2 concédée face au RC Lens, le technicien français est plus que jamais sur la sellette.

Le prochain match, face à un concurrent direct pour le maintien, Le Havre, s’annonce comme un tournant. Selon le journaliste David Phelippeau, « Pour moi, Antoine Kombouaré est potentiellement en grand grand danger s’il n’y a pas de victoire contre Le Havre. C’est un sentiment, pas une information ». Cette déclaration, relayée par le podcast « Sans contrôle » d’Ouest-France, reflète une opinion de plus en plus répandue dans l’entourage du club.

Une situation intenable ?

Si le contrat de Kombouaré le protège financièrement, la situation sportive du FC Nantes devient de plus en plus préoccupante. Waldemar Kita, le propriétaire, est sous pression et pourrait être tenté de faire un changement pour tenter de redresser la barre. Une relégation en Ligue 2 aurait des conséquences financières importantes pour le club, déjà fragilisé.

Pour les Canaris, une victoire face au Havre permettrait au FC Nantes de se donner de l’air et de s’ éloigner de la zone rouge. Quant à Antoine Kombouaré, un revers pourrait sceller son sort, ce qui pourrait impliquer un changement d’entraîneur et marquer un nouveau départ pour le club et une réorientation du projet sportif.