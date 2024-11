Mercato PSG : Pour Randal Kolo Muani, la décision est enfin tombée !

Randal Kolo Muani est à un carrefour important de sa carrière au PSG. L’attaquant français, en manque de temps de jeu, est poussé vers la sortie. Alors que les prétendants se multiplient, le club de la capitale a enfin tranché.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani ne pense pas à un départ

Malgré une situation compliquée au Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani ne devrait pas quitter le club parisien lors du prochain mercato hivernal. Le joueur, qui peine à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique, a assuré vouloir rester et travailler dur pour gagner sa place. Interrogé sur son avenir, Kolo Muani s’est montré déterminé :

« Lâcher ? Non je n’ai jamais essayé de penser à ça. Il faut continuer à travailler, montrer ce que je sais faire et donner mon maximum », a confié l’international français dans l’émission Téléfoot. Pour Kolo Muani, c’est le moment de travailler dur et ne rien lâcher afin de s’imposer dans une équipe où l’entraîneur ne fait pourtant pas de l’utilisation d’un 9 une option.

« Il faut garder le mental, à moi de continuer à travailler pour que le coach me fasse confiance. Ça fait partie de mon histoire. J’ai toujours travaillé, je n’ai jamais eu les choses facilement. Je dois travailler plus, marquer les esprits quand il fait appel à moi, a répondu le joueur. À moi de donner le maximum de moi-même pour qu’il me fasse confiance », avait-il ajouté.

Le PSG ferme la porte à un départ de Kolo Muani cet hiver

Depuis son arrivée en provenance de Francfort, Kolo Muani a du mal à trouver sa place dans le système de jeu parisien. Malgré ses qualités indéniables, l’attaquant français ne parvient pas à convaincre son entraîneur, Luis Enrique. Malgré une situation précaire au club et des offres en Europe pour le relancer, le joueur de 25 ans ne devrait finalement pas bouger de Paris lors du mercato d’hiver.

Selon Le Parisien, le PSG ne souhaite pas se séparer de son joueur, considéré comme un élément d’avenir. Le club parisien compte sur lui pour apporter une plus-value à l’équipe dans les prochaines saisons. Bien que des rumeurs envoient Kolo Muani à Manchester United, il semble donc peu probable que le joueur quitte Paris cet hiver. Le PSG devrait tout faire pour le conserver et lui donner les moyens de s’épanouir.