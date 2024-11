FC Nantes : Le FCN coule à domicile, Antoine Kombouaré bientôt limogé ?

La situation du FC Nantes se dégrade de jour en jour en Ligue 1. Après une nouvelle défaite à domicile face au Havre (0-2), le FCN d’Antoine Kombouaré se rapproche dangereusement de la zone rouge. Le technicien du club nantais est désormais sur la sellette.

Le FC Nantes au bord du gouffre : Antoine Kombouaré résiste au FCN !

Plus rien ne va au FC Nantes. Depuis le début de la saison, les Canaris n’ont enchaîné que les contre-performances. Neuf matchs sans victoire, dont cinq défaites lors des six dernières journées, ont mis à mal le moral des joueurs et des supporters. L’ambiance s’est encore dégradée ce dimanche avec l’invasion de terrain des ultras nantais à la fin de la rencontre, un geste de désespoir face à la spirale négative dans laquelle est plongé le club. Le FCN pointe dangereusement près de la zone rouge. Il occupe désormais la 16e place au classement avec 10 points en 12 journées.

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, est désormais sur un siège éjectable. Il pourrait perdre son poste après cette nouvelle défaite face au Havre AC. Malgré ce contexte alarmant, Antoine Kombouaré affiche une certaine sérénité. L’entraîneur nantais assure être prêt à relever le défi et à sortir son équipe de cette mauvaise passe.

« Si je suis en danger ? Ça, il faut poser la question aux dirigeants. On ne traverse pas notre meilleure période. Mais je suis prêt à relever le défi. On n’est pas dans une bonne période et on ne peut pas être content du travail qu’on a fait. On doit travailler et trouver les solutions. Le public frondeur ? Ils sont très critiques et ils ont raison. Leur réaction est normale vu les matchs qu’on fait en ce moment. On doit prendre en compte ce qu’ils disent, c’est de bonne guerre », a réagi Antoine Kombouaré en conférence de presse.

Le temps presse pour Antoine Kombouaré. Le calendrier qui attend le FC Nantes est particulièrement chargé avec des confrontations contre le PSG, le Stade Rennais, le Stade Brestois, le LOSC et l’AS Monaco. Si les résultats ne s’améliorent pas rapidement, l’entraîneur kanak pourrait faire ses valises. Certains noms, dont ceux de Habib Beye et Sergio Conceição, circulent avec insistance pour le remplacer.