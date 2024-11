OM : Les secrets du retour en grâce de Valentin Rongier révélés

But, passes décisives, combativité… Valentin Rongier a brillé lors de la victoire de l’OM à Lens (3-1). Retour sur les raisons de cette performance exceptionnelle.

Comment Valentin Rongier a su rebondir à l’OM ?

La victoire de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du RC Lens (3-2) a mis en lumière le retour en grâce de Valentin Rongier. Ce retour s’explique par un investissement sans faille et une performance convaincante qui ont séduit Roberto De Zerbi. En effet, depuis son arrivée à Marseille, Valentin Rongier a souvent été considéré comme un joueur de second plan.

Blessé, puis utilisé à des postes qui n’étaient pas les siens, le milieu de terrain a dû faire preuve de patience. La Provence assure que le joueur de 29 ans enchaîne les séances supplémentaires à la Commanderie pour ajouter de la force aux muscles de ses jambes un an après sa lourde blessure au genou. Et visiblement, le coach italien a su reconnaître ses qualités et lui a offert une nouvelle opportunité face au RC Lens.

Le milieu de terrain marseillais a saisi cette chance à pleines mains. Son but et sa performance globale à Lens ont été salués par l’ensemble du club. Son investissement à l’entraînement, sa polyvalence et son sens tactique en font un élément indispensable de l’équipe.

Valentin Rongier, un parcours inspirant à l’Olympique de Marseille

D’ailleurs, Roberto De Zerbi a régulièrement indiqué que la hiérarchie à l’OM serait établie en fonction des performances à l’entraînement. Valentin Rongier est ainsi devenu un exemple pour ses coéquipiers, démontrant que le travail paie toujours. Sa détermination est un véritable modèle pour tous les joueurs de l’effectif.

L’OM semble avoir trouvé un équilibre au milieu de terrain avec Valentin Rongier, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot. Ce trio permet à l’équipe phocéenne d’être plus solide défensivement et plus efficace offensivement. Reste à savoir si De Zerbi décider de l’aligner à nouveau lors du prochain match contre l’AS Monaco.