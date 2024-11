OM : Valentin Rongier met la pression à Roberto De Zerbi

Valentin Rongier vit une situation bien particulière cette saison à l’OM. Un temps poussé à la sortie et mis au loft, le milieu de terrain a fini par retrouver sa place dans le groupe de Roberto De Zerbi. Après son match face au RC Lens, il avait un message à passer.

OM : Retour gagnant pour Valentin Rongier, un message envoyé à De Zerbi ?

Valentin Rongier a profité de sa titularisation face au RC Lens pour briller et envoyer un message clair à son entraîneur, Roberto De Zerbi. Peu utilisé depuis le début de la saison, le milieu de terrain marseillais a été décisif en inscrivant le premier but de la rencontre. Un but très particulier pour celui qui est passé près d’un départ en étant envoyé au loft. Après le match, il a affiché tout son soulagement et sa satisfaction.

« Ce qui est sûr, c’est que je m’entraîne bien et que je donne le maximum », a déclaré Valentin Rongier qui est revenu sur son été agité qui a précédé son retour dans le groupe professionnel de l’OM sous les ordres de Roberto De Zerbi. « Ces derniers mois ont été compliqués, vous le savez, mais je suis très content d’avoir démarré ce soir », a-t-il réagi avant de mettre un coup de pression au technicien italien.

« J’espère maintenant enchaîner, mais encore une fois, c’est lui qui fait les choix », a commenté Valentin Rongier. Il a également souligné son professionnalisme et son humilité durant cette période difficile. Ce qui lui a permis de retrouver son statut au sein de l’effectif marseillais. « J’ai toujours fait preuve d’humilité, et c’est ce qui m’a animé pendant ces mois de blessure », a glissé le milieu de terrain avant d’ajouter :

« Ce n’est pas de la politique, mais vraiment, seul le travail paye. J’ai fermé ma bouche, j’ai travaillé, et ce soir, ça paye. Je suis content, et j’espère que ça continuera dans ce sens ». La performance de Valentin Rongier face aux Lensois pourrait bien relancer la hiérarchie au milieu de terrain de l’OM. Le technicien italien devra désormais composer avec cette concurrence accrue et décider s’il maintient Rongier dans le onze de départ.