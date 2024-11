AS Monaco vs Bologne FC : Les compositions des deux équipes !

L’AS Monaco défie Bologne FC ce soir en Ligue des Champions. Les deux formations se préparent activement pour remporter la victoire.

Ligue des Champions : L’AS Monaco affronte Bologne FC !

L’AS Monaco se rend en terre italienne ce mardi pour défier le Bologne FC au stade Renato-Dall’Ara. Ce déplacement, comptant pour la quatrième journée de la Ligue des Champions, revêt une importance capitale pour les Monégasques. Après deux revers consécutifs en championnat de France face à l’OGC Nice (2-1) et Angers SCO (1-0), les hommes d’Adi Hütter sont sous pression et doivent impérativement réagir.

À l’approche de ce choc européen, le technicien autrichien Adi Hütter a dévoilé une liste de joueurs où l’on retrouve les cadres de l’équipe. Le portier polonais Majecki sera bien présent, tout comme Camara, Akliouche, Golovin, Ben Seghir, Embolo, Minamino et bien d’autres. Ces derniers auront à cœur de faire oublier les récentes déceptions en Ligue 1.

En revanche, l’attaquant américain Folarin Balogun sera absent, contraint de déclarer forfait en raison d’une blessure à l’épaule. Salisu, Diop et Zakaria, respectivement blessés, ne feront pas le déplacement en Italie.

Bologne FC, de son côté, sera privé de plusieurs éléments pour cette rencontre de Ligue des Champions. Les milieux El Azzouzi et Cambiaghi, blessés, sont absents de la liste. En défense, Erlic manquera à l’appel, tout comme le milieu Aebischer. Une bonne nouvelle cependant : le retour de Lykogiannis. En attaque, le Néerlandais Thijs Dallinga et l’Argentin Santi Castro sont bien présents. Sur les ailes, Dan Ndoye et Riccardo Orsolini devraient être titulaires. Au milieu de terrain, Remo Freuler sera le patron.

La composition probable de Bologne FC

Skorupski – Posch, Beukema, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro – Orsolini, Odgaard, Ndoye – Castro.

La composition probable de l’AS Monaco

Majecki – Singo, Mawissa, Kehrer, Caio Henrique – Camara, Golovin – Akliouche, Minamino, Ben Seghir – Embolo.