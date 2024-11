Mercato FC Nantes : Après Johann Lepenant, le FCN dégote une nouvelle pépite de l’OL

Le jeune milieu de terrain de l’OL, Mahamadou Diawara, devrait être l’une des sensations du prochain mercato hivernal. De nombreux clubs européens, dont le FC Nantes, se positionnent pour s’attacher ses services.

Mercato FC Nantes : Mahamadou Diawara dans le viseur du FCN cet hiver

La situation financière délicate de l’Olympique Lyonnais, rétrogradé à titre conservatoire en Ligue 2, force le club à vendre des joueurs cet hiver. Parmi les joueurs susceptibles de quitter le Rhône, Mahamadou Diawara attire les convoitises. Âgé de 19 ans, Mahamadou Diawara est considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation lyonnais. Son profil séduit de nombreux clubs européens.

Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, le Celtic, le FC Nantes, le RC Lens, Valence et Villarreal seraient prêts à formuler une offre pour s’attacher les services du jeune milieu de terrain. L’Olympique Lyonnais pourrait laisser partir sa pépite si un prétendant débourse un montant supérieur à 5 millions d’euros.

Si plusieurs clubs sont intéressés, c’est Villarreal qui serait en pole position sur ce dossier. Le Sous-marin jaune aurait fait de Mahamadou Diawara l’une de ses priorités pour le prochain mercato et serait disposé à mettre entre 10 et 15 millions d’euros sur la table des dirigeants lyonnais.

Le FC Nantes et le RC Lens à nouveau sur le coup

Les deux clubs français, le FC Nantes et le RC Lens, avaient déjà manifesté leur intérêt pour Mahamadou Diawara lors du dernier mercato estival. Les Canaris avaient proposé un prêt avec option d’achat, tandis que les Sang et Or avaient simplement sondé le terrain. Compte tenu de la situation financière de Lyon et du peu de temps de jeu de Diawara, un départ semble inévitable.

Le FC Nantes bouge discrètement les lignes pour frapper ce joli coup et renforcer son milieu de terrain. Le FC Nantes et Lyon avaient déjà bouclé le transfert du milieu de terrain Johann Lepenant lors du mercato estival. Les deux formations pourraient sceller un nouveau deal cet hiver.