PSG Mercato : Riolo rafraîchit la mémoire à Adrien Rabiot

Arrivé librement à l’OM en septembre passé, Adrien Rabiot a sévèrement critiqué les fans du PSG qui lui reprochent ce choix. Pour Daniel Riolo, le joueur de 29 ans fait preuve de mauvaise foi. Explications.

Mercato OM : Adrien Rabiot se sent trahi par le PSG

Le transfert d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille continue de faire des vagues. Après ses récentes déclarations sur Téléfoot, le milieu de terrain marseillais a relancé la polémique avec les supporters du club de la capitale, qui ne lui ont pas apporté leur soutien lorsqu’il a été, mais de côté suite à son refus de prolonger son contrat, en janvier 2019.

« Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi alors que… Maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire ‘on l’a bichonné’, si, ça… Faut arrêter… Il n’y a rien eu. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie », a confié Adrien Rabiot sur TF1 dimanche matin. Une sortie inappropriée selon Daniel Riolo.

Le PSG a sacrifié Blaise Matuidi pour Adrien Rabiot

Sur les antennes de RMC Sport, le journaliste a bien voulu répondre au nouveau milieu de terrain de l’OM. Alors qu’Adrien Rabiot tend à se faire passer pour la victime suite à son départ libre du PSG à l’été 2019, Daniel Riolo a tenu à lui rappeler que le club s’était séparé de Blaise Matuidi à l’époque pour lui faire de la place.

« Au fond, il est comme beaucoup de joueurs de foot, et après tout on s’en fout complètement. Après qu’il vienne faire des reproches, non. Au Paris SG, il a plutôt été bien traité. Les supporters l’aimaient bien (…) À un moment où il fallait lui faire la place, on a même demandé à Matuidi de s’en aller. Je ne pense pas qu’il puisse se plaindre de quoi que ce soit », a rétorqué Daniel Riolo sur le plateau de l’After Foot, dimanche soir.