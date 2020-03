Juventus : Testé positif au Coronavirus, Blaise Matuidi rassure

L’information est tombée dans la nuit du mardi. Blaise Matuidi, milieu de terrain de la Juventus, a été testé positif au coronavirus. Après cette annonce, le joueur français a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Juventus : Blaise Matuidi « reste positif » face au coronavirus

La Juventus de Turin a annoncé mardi dernier que Blaise Matuidi a été testé positif au coronavirus. Suite à cette annonce, l’international français a donné des nouvelles sur les réseaux sociaux. Il a assuré qu'il ne présente pas de symptômes. « Je suis porteur asymptomatique du virus, conscient d’avoir le privilège d’être un footballeur professionnel et de bénéficier à ce titre d’un suivi médical régulier et excellent. Si ce n’était pas le cas, je ne l’aurais sans doute jamais su », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Le milieu de terrain s'est voulu rassurant sur son état de santé et reste positif face à cette pandémie. « Je suis positif, je suis fort, le moral est bon, celui de ma famille aussi. Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve, elle va nous apprendre à mieux nous connaitre, à être plus solidaires, plus généreux, meilleurs », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Blaise Matuidi est le deuxième joueur de la Juventus à avoir contracté le virus Covid-19. Avant le français, Daniele Rugani a déjà été testé positif au coronavirus la semaine dernière.