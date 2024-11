Montpellier HSC : Enzo Tchato critique vivement l’arbitrage

La qualité de l’arbitrage n’explique pas à elle seule la défaite du Montpellier HSC, mais elle semble avoir pesé sur l’état d’esprit de l’équipe. C’est ce qu’a souligné Enzo Tchato lors d’une interview accordée à France Bleu Hérault.

Enzo Tchato exprime sa frustration face aux décisions arbitrales

Après une victoire convaincante face au Stade Brestois (3-1), la défaite contre l’AS Saint-Étienne a été difficile à digérer pour le Montpellier HSC. Ce revers, survenu dans des circonstances contestées, a particulièrement marqué le défenseur camerounais Enzo Tchato. Interrogé en zone mixte, l’arrière droit de 22 ans a pointé du doigt des décisions arbitrales qu’il juge défavorables à son équipe.

« L’arbitrage, je n’ai pas envie de me cacher derrière ça, mais c’est vrai qu’on constate, match après match, qu’il y a pas mal d’erreurs, que ce soit pour nous ou pour l’adversaire. Aujourd’hui, ce n’était pas en notre faveur. Il y a eu les deux situations de penalty analysées par la VAR, et aussi des cartons que j’ai du mal à comprendre », a déploré le joueur.

Le Montpellier HSC a en effet écopé de cinq cartons jaunes lors de cette rencontre, dont trois en première période et deux après la pause.

Un manque de communication pointé du doigt

Au-delà des décisions qu’il juge injustes, Enzo Tchato s’est également plaint du manque de dialogue entre les joueurs et l’arbitre Florent Batta. « Ce qui me frustre en tant que joueur, c’est le manque de communication. Quand on va voir l’arbitre, il ne nous calcule pas ou nous parle de façon méprisante. On aimerait simplement avoir des explications, mais ce n’est pas le cas », a-t-il ajouté avec une pointe d’amertume. Ses propos complètent ceux de l’entraîneur Jean-Louis Gasset qui a également critiqué la VAR.