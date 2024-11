Grâce à une performance remarquable d’Hamed Traoré, l’AJ Auxerre reste un sérieux prétendant au titre en Ligue 1. L’attaquant ivoirien de 24 ans a inscrit l’unique but de la rencontre face à Angers SCO, offrant ainsi une victoire précieuse (1-0) à son équipe.

Un leader décisif pour l’AJ Auxerre

Titulaire indiscutable, Hamed Traoré a joué l’intégralité de la rencontre. Face à une équipe angevine ambitieuse et bien organisée, les Auxerrois ont dû batailler jusqu’à la dernière minute. Le but libérateur est survenu dans les arrêts de jeu (90+3), confirmant le sang-froid et l’efficacité de l’Ivoirien. Interrogé par France Bleu après la rencontre, Hamed Traoré n’a pas caché sa satisfaction.

« C’était un match compliqué, très difficile, comme on s’y attendait. En première mi-temps, on peinait à trouver des espaces. En seconde période, malgré quelques obstacles, on a continué à pousser. Je pense que c’est l’un des matchs les plus difficiles que j’ai joués. Mais à la fin, on remporte trois points, et c’est tout ce qui compte », a-t-il déclaré.

AJ Auxerre : Hamed Traoré savoure son but contre Angers SCO 3

Un premier but de la tête pour Traoré

Hamed Traoré, prêté par Bournemouth, a marqué son tout premier but de la tête en Ligue 1. Une réalisation qui, selon lui, symbolise sa détermination : « J’ai toujours gardé un état d’esprit positif. J’ai cru en mes chances, et c’est moi qui marque ce but décisif. C’est une immense joie pour moi. C’est mon premier but de la tête, et j’espère en inscrire d’autres ainsi. Ce but vaut trois points et nous permet de rester dans la course. »

Une fin de match sous tension

L’Ivoirien a également évoqué les derniers instants de cette rencontre intense : « Quand j’ai marqué, c’était fou : le stade explosait, mes coéquipiers aussi. Mais je savais qu’il restait une minute à jouer. Et en football, tout peut arriver. Heureusement, nous avons tenu bon et conservé cet avantage. » Avec 6 buts et 1 passe décisive en 10 matchs de Ligue 1 cette saison, Hamed Traoré confirme sa forme exceptionnelle. Ces performances pourraient compliquer un éventuel retour en Angleterre, son contrat avec l’AJ Auxerre se terminant en juin 2025.