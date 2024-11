Barça – Stade Brestois : L’absence de Lamine Yamal, un atout pour le SB29 ?

Ce mardi 26 novembre 2024, le Stade Brestois se rendra en Espagne pour affronter le FC Barcelone dans une rencontre capitale. Une bonne nouvelle accompagne ce déplacement : Lamine Yamal, l’une des armes offensives les plus redoutables du Barça, sera absent. Une opportunité à saisir pour les hommes d’Éric Roy.

Lamine Yamal forfait contre le Stade Brestois : un soulagement pour le SB29

Le Stade Brestois, auteur d’un parcours prometteur en Ligue des Champions, s’apprête à relever un immense défi face à l’un des plus grands clubs d’Europe. Ce choc face au FC Barcelone promet d’être intense, notamment contre des stars comme Raphinha, Robert Lewandowski, Pedri, ou encore les jeunes talents de la Masia, à l’image de Pau Curbasí. Cependant, Lamine Yamal ne sera pas de la partie.

Le jeune prodige barcelonais, élu meilleur joueur de l’Euro 2024, brille cette saison par ses performances éclatantes sur le flanc droit de l’attaque catalane. Malheureusement pour le Barça, une blessure à la cheville droite, contractée le 6 novembre à Belgrade, l’empêchera de jouer ce mardi. Yamal aurait pu tenter de jouer sous infiltration, mais il a choisi de privilégier sa récupération pour éviter une rechute.

Cette absence représente un soulagement pour la défense brestoise, qui devra tout de même rester vigilante face à la puissance offensive des Catalans.

Photo : Lamine Yamal

Un duel crucial pour le Stade Brestois

Après quatre journées, le Stade Brestois occupe actuellement la 4e place du groupe avec 10 points, devançant le FC Barcelone (5e, 9 points) d’une courte tête. Une victoire ce soir en Espagne pourrait être déterminante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale.

L’objectif est clair pour Éric Roy et ses hommes : ramener les trois points afin de consolider leur position et prendre une option sur la qualification. Une performance de haut vol en terres catalanes renforcerait non seulement leur statut en Europe, mais serait aussi un moteur pour la suite de leur saison en Ligue 1.

Cependant, les Bretons devront éviter tout excès de confiance. Bien que privés de Lamine Yamal, les Blaugrana restent redoutables et auront à cœur de briller devant leur public.