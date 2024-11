Mercato SDR : deux Rémois dans le viseur des clubs européens

Le Stade de Reims pourrait perdre certains de ses talents lors du prochain mercato hivernal. Deux noms se distinguent particulièrement : Valentin Atangana et Keito Nakamura, qui attisent l’intérêt de clubs européens ambitieux.

Valentin Atangana et Keito Nakamura, des talents convoités en Europe

Malgré une saison 2024-2025 en demi-teinte, marquée par 4 défaites, 5 victoires et 3 matchs nuls en 12 journées, le Stade de Reims reste performant grâce à un effectif compétitif. Cette stabilité attire l’attention de plusieurs clubs en quête de renforts pour leurs effectifs.

Valentin Atangana, milieu relayeur français d’origine camerounaise, est l’un des joueurs les plus convoités. Formé au club champenois, il a signé son premier contrat professionnel en juillet 2023 et s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse de l’équipe de Luka Elsner. Avec 12 titularisations en 12 matchs de Ligue 1, il séduit par sa régularité et son rôle clé dans le jeu rémois.

Sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant et son apport défensif solide font de lui une cible privilégiée des recruteurs européens. Pour l’instant, les noms des clubs intéressés par Valentin Atangana n’ont pas été dévoilés, mais une offre conséquente pourrait pousser Reims à envisager son départ.

De son côté, Keito Nakamura brille par son efficacité offensive. Avec 6 buts et 1 passe décisive en 12 rencontres, l’ailier gauche japonais ne passe pas inaperçu. Il est particulièrement suivi par des clubs de Bundesliga et par l’Olympique de Marseille, qui voient en lui un renfort potentiel de qualité.

Au cas où les départs de Valentin Atangana et de Keito Nakamura seraient actés lors du prochain mercato hivernal, le Stade de Reims devra utiliser les mêmes ressources pour recruter d’autres joueurs capables de combler le vide.