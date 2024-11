Le Stade Brestois s’est incliné 3-0 face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Lors de la conférence de presse d’après-match, Éric Roy, l’entraîneur brestois, a analysé cette défaite attendue contre une équipe largement supérieure.

Éric Roy : « On a vu que c’était trop haut »

Le Stade Brestois a connu sa première défaite historique en Ligue des Champions, mettant fin à une série d’invincibilité. Face aux journalistes, Éric Roy a reconnu l’écrasante supériorité de l’équipe catalane.

« On est tombés sur une équipe bien plus forte que la nôtre. Il faut savoir reconnaître quand l’adversaire est supérieur. Cela s’est reflété dans le score, même si nous avons des regrets sur certains buts que je pense évitables. Il y avait tellement de maîtrise technique en face, des connexions fluides entre les joueurs… Une bonne moitié de cette équipe joue ensemble depuis des années. On a vu que c’était du très haut niveau, avec ou sans ballon. »

Éric Roy après Barça 3-0 SB29 : « Ils ont mis 4 buts au Bayern et au Real... Nous, on a essayé »

Un pressing constant qui a asphyxié le Stade Brestois

Tout au long du match, le FC Barcelone a imposé une pression intense, orchestrée notamment par ses jeunes talents et des joueurs offensifs comme Raphinha. Une stratégie implacable, difficile à contrer pour les hommes d’Éric Roy.

« Quand vous n’avez jamais le ballon, c’est compliqué de montrer du caractère. La maîtrise et la fluidité de l’adversaire étaient impressionnantes. Dès qu’on récupérait le ballon, il était presque impossible d’enchaîner plusieurs passes à cause du contre-pressing. Raphinha, par exemple, est un modèle d’intensité dans ce domaine. »

Malgré l’ampleur du score, Éric Roy estime que son équipe a fait de son mieux face à un adversaire d’un calibre exceptionnel : « Le troisième but est celui qui me frustre le plus. Mais que dire ? Cette équipe a marqué 4 buts au Bayern et au Real Madrid. On est loin de ces clubs. À la fin, on a essayé. Mais quand vous ne parvenez jamais à desserrer l’étreinte, c’est difficile d’exister. »