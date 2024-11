Ligue des Champions : Le Stade Brestois stoppé par le FC Barcelone

La série d’invincibilité du Stade Brestois en Ligue des Champions prend fin ce mardi 26 novembre 2024. Le club breton s’incline 0-3 face au géant catalan du FC Barcelone.

Un Stade Brestois prometteur, mais vite refroidi par le FC Barcelone

Dès l’entame de la rencontre, le Stade Brestois tente d’imposer son style de jeu, avec un pressing intense au milieu de terrain qui permet rapidement à Abdallah Sima de s’infiltrer sur le côté gauche et de relancer Ludovic Ajorque dans l’axe. Au début du match, cette stratégie porte ses fruits avec quelques bonnes animations offensives, mais le FC Barcelone, toujours aussi intelligent dans ses déplacements défensifs, parvient à neutraliser le SB29.

Dès lors, Jules Koundé maîtrise bien l’attaquant sénégalais et Fermin Lopez refroidit les offensives de Kamory Doumbia dans l’entrejeu. En défense, Pau Curbasí et Iñigo Martínez exercent une pression constante sur Ludovic Ajorque, qui se voit souvent obligé de jouer dos au but et de redonner la balle en arrière.

Grâce à cette organisation défensive très efficace, le FC Barcelone parvient à ouvrir le score dix minutes plus tard grâce à un penalty parfaitement transformé par Robert Lewandowski. Sur ce score de 1-0, les Catalans retournent aux vestiaires très confiants. Quant au Stade Brestois, il garde l’espoir de revenir au score pour arracher un nul.

⌚️ 𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | C'est terminé à Montjuic et les Brestois s'inclinent face au FC Barcelone. La marche était trop haute ce soir pour nos valeureux Rouge & Blanc.

Fier de vous les gars 🔴⚪⚔

#FCBSB29 3⃣-0️⃣ pic.twitter.com/UZwh9Nhcq4 — Stade Brestois 29 (@SB29) November 26, 2024

Une seconde période difficile pour Brest

Après la pause, le Stade Brestois tente de mettre davantage de pression au milieu de terrain pour percer la défense du Barça. Malheureusement, le métronome Pedri démontre tout son talent avec des récupérations de balle et des sorties techniques impeccables. Après avoir délivré la passe décisive sur l’action du penalty, il est une nouvelle fois impliqué dans la victoire du FC Barcelone. Le deuxième but est inscrit par Dani Olmo à la 66e minute, avant que Robert Lewandowski ne signe un doublé (90e+2) pour porter le score à 3-0.

Le Stade Brestois, bien que déterminé à réduire l’écart, n’a pas pu déjouer la solidité défensive des Catalans. En toute fin de match, les Bretons parviennent même à inscrire un but, mais celui-ci est refusé après consultation de la VAR pour une position de hors-jeu. Suite à cette défaite, les Bretons sont provisoirement neuvièmes au classement, tandis que le Barça grimpe à la deuxième place, derrière l’Inter Milan.