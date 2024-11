ASSE : Lutte pour le maintien, la force de Saint-Etienne face à ses concurrents

De retour en Ligue 1 cette saison, l’ASSE lutte pour le maintien dans l’élite. Face à ses concurrents directs dans cette seconde moitié de championnat, les Verts sont considérés comme favoris par Damien Perquis. Découvrons ses arguments.

L’ASSE engagée dans une lutte serrée pour le miantien en Ligue 1

En raison de son début de saison très décevant, l’ASSE ne peut plus prétendre au titre de champion et est sortie de la course aux places européennes. Avec déjà sept défaites en douze journées de championnat, Olivier Dall’Oglio et son équipe se concentrent désormais sur un objectif bien plus réaliste : le maintien en Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne est actuellement engluée dans une lutte acharnée pour le maintien, aux côtés de plusieurs équipes en difficulté, comme le Montpellier HSC (lanterne rouge) et l’Angers SCO (avant-dernier). La course au maintien s’annonce très serrée et pourrait se jouer jusqu’à la dernière journée du championnat.

L’ASSE peut compter sur ses supporters pour se maintenir selon Damien Perquis

Selon Damien Perquis, ancien défenseur de l’ASSE (2005-2007), les supporters stéphanois pourraient jouer un rôle déterminant dans le maintien de leur équipe. « L’AS Saint-Étienne possède, avec son stade Geoffroy-Guichard et ses supporters, quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres équipes qui luttent pour le maintien », a-t-il déclaré dans l’After Foot sur RMC Sport.

Pour le chroniqueur sportif, le public de Geoffroy-Guichard constitue un « atout important » et un « supplément d’âme décisif » pour l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. En effet, les Verts ont remporté 4 de leurs 6 matchs à domicile cette saison, montrant ainsi l’importance du soutien de leurs supporters.