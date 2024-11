Le RC Lens dans la tempête, Will Still tente de calmer le jeu

Après la défaite contre l’OM, Will Still, l’entraîneur du RC Lens, a analysé la situation de son équipe. S’il reconnaît la frustration des joueurs et du staff, il appelle à la patience et à la remise en question.

RC Lens : Will Still évoque une frustration légitime chez les Sang et Or

Les débuts de Will Still avec le RC Lens ne sont pas forcément ceux rêvés après l’ère Franck Haise. Les Sang et Or vivent actuellement une période compliquée et les derniers résultats ne semblent pas arranger les choses. Les Lensois n’ont gagné qu’un seul de leurs quatre derniers matchs avec trois défaites dont la dernière est celle concédée face à l’OM. Après cette nouvelle défaite, Will Still a évoqué la frustration qui règne actuellement au sein du club dans une interview accordée à lensois.com.

Le technicien anglais souligne que l’héritage laissé par le précédent staff est important, mais qu’il est nécessaire d’apporter de nouvelles méthodes de travail. « De la frustration, il y en a beaucoup. Elle est partout, dans le staff ou chez les joueurs. Je pense qu’on a remis les choses un peu dans leur contexte. On est arrivé il y a 5 mois alors que quelque chose avait été mis en place pendant 5 ans, ce qu’on a respecté, admiré de loin avant d’être dans le club », a-t-il déclaré.

« Forcément, les temps changent, les gens et le foot aussi et c’est à nous de nous adapter à ce changement. Une grande partie du club, dont le staff, a changé et certaines choses ne sont plus forcément les mêmes. Mais au-delà de ça, on a eu un contenu intéressant aussi », a fait remarquer Will Still, conscient de ce qu’il faut changer au RC Lens.

« On est conscient des choses à améliorer, qu’il faut changer. Car c’est bien beau de dire que ça joue bien, qu’il y a de l’intensité, mais les gens ne retiennent que les résultats et le classement lui aussi. A nous de nous concentrer plus sur la réalité des choses. C’est bien d’avoir des contenus corrects mais soyons plus réalistes. Ce sont des buts que l’on doit marquer, des points que l’on doit prendre et il y a des zones de confort à briser. On y travaille », a-t-il poursuivi.

Des ajustements nécessaires à opérer

Pour Will Still, il ne s’agit pas de tout remettre en question, mais plutôt d’apporter des ajustements. « On a des principes clairs qui doivent être réalisés plus justement. Mais il n’y a pas 4000 choses à changer non plus, pas de choses drastiques, mais des petits détails pour transformer ces contenus de 45 minutes sur une plus longue durée et prendre des points », fait savoir Will Still, qui ne compte pas changer le système préétabli au Racing Club de Lens depuis des années avant son arrivée.

« On m’a beaucoup demandé si on allait changer de système mais je pense que le club a été bâti sur ce système avec des principes et un effectif forgé pour jouer comme ça. Il n’y a pas des centaines de choses qu’on peut changer, mais ce sont des moments d’entraînement ou de concentration, d’implication qui sont plus importants que d’autres. Il y a une prise de conscience à avoir par rapport à ça », a ajouté le successeur de Franck Haise.

Un message d’unité et de confiance

Si les résultats tardent à suivre, le coach lensois insiste tout de même sur la nécessité d’être patient. « C’est bien beau de dire que ça joue bien, qu’il y a de l’intensité, mais les gens ne retiennent que les résultats et le classement lui aussi », a lâché Will Still, qui reconnaît que la patience est difficile à avoir, mais est convaincu que les changements se feront progressivement.

Will Still termine l’interview sur une note positive en soulignant l’unité au sein du club et la confiance qu’il a en son équipe : « Je ne peux pas être mieux entouré que je ne le suis à Lens. Que ce soit le staff, les joueurs, les membres de la direction ou même les membres de la cellule communication. J’apprends tous les jours. J’ai envie de le faire et je sais qu’on va réussir. »