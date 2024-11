PSG Mercato : Incroyable coup de théâtre pour Donnarumma ?

Annoncé proche d’une prolongation jusqu’en juin 2029, Gianluigi Donnarumma pourrait finalement voir son avenir au PSG connaître un chamboulement dans les mois à venir. Explications.

Mercato : Gianluigi Donnarumma sur la sellette au PSG : fin de règne en vue ?

L’avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain semble de plus en plus incertain. Arrivé librement à l’été 2021 en tant que l’une des plus grandes promesses du football mondial, le gardien italien voit son statut de titulaire menacé par l’émergence de Matvey Safonov.

En effet, selon PSG Inside Actus, la direction du PSG a décidé de geler les négociations concernant une prolongation de contrat pour Donnarumma, dont le bail actuel expire en 2026. Cette décision s’explique par la volonté du club d’évaluer les performances des deux gardiens sur le long terme avant de prendre une décision définitive.

La concurrence entre les deux portiers s’intensifie, et les observateurs s’interrogent sur l’avenir de l’ancien portier de l’AC Milan à Paris. Si Safonov continue sur sa lancée, le club de la capitale pourrait être tenté de se tourner vers d’autres options pour le poste de gardien, comme Lucas Chevalier (LOSC) et Diogo Costa (FC Porto), dont les noms ont circulé ces dernières semaines.

Laissé sur le banc contre le Bayern Munich, mardi soir, en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma voit donc son avenir se dessiner en pointillés au Paris S. Même si son entourage a tempéré les rumeurs concernant sa situation.

Le club Donnarumma explique son absence face au Bayern

Mardi soir, pour affronter le Bayern Munich, à l’occasion de la cinquième journée de Ligue des Champions, Luis Enrique a préféré Matvey Safonov à Gianluigi Donnarumma pour le poste de gardien de but. Un choix très surprenant qui continue de faire jaser après la défaite des Rouge et Bleu.

Mais le club du gardien de 25 ans a tenu à calmer tout le monde sur ce choix fort de l’entraîneur espagnol. Interrogé sur son choix surprenant de titulariser Safonov face au Bayern, Luis Enrique a justifié sa décision par des considérations tactiques.

« Mon choix se base sur ce que j’observe à l’entraînement et sur les besoins spécifiques du match. Le Bayern presse haut, et nous avions besoin d’un gardien capable de répondre à cette intensité », a déclaré le coach catalan en conférence de presse. De son côté, le clan Donnarumma assure que ce choix n’était absolument pas sportif.

Contacté par RMC Sport, un proche de l’Italien a notamment avoué : « il a été malade et n’est sans doute pas complètement rétabli. » Mis de côté par l’Italie contre la France durant la dernière trêve internationale, le numéro 99 du Paris SG ne serait donc pas encore revenu à 100% de ses capacités. Il devra redoubler d’efforts pour conserver sa place de titulaire et convaincre la direction parisienne de lui proposer une prolongation de contrat.