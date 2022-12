LOSC : Lille s'offre Naples, mais perd un taulier sur blessure

Publié par Enzo Vidy le 22 décembre 2022 à 13:00

Mercredi soir face à Naples en amical, le LOSC s'est offert une victoire de prestige, mais a perdu un taulier sur blessure.

Incroyable performance de la part des hommes de Paulo Fonseca. Opposé au leader de Serie A pour un dernier match de préparation, le LOSC a déroulé au Stadio Diego Armando Maradona, et s'est imposé 4-1 face à Naples. Bafodé Diakité a rapidement ouvert le score à la 17e minute pour le LOSC. En deuxième période, les Lillois ont déroulé avec des buts de Jonathan David (62e), Adam Ounas (76e) et Jonathan Bamba (81e).

Menés 4-0, les Napolitains vont réduire le score à la 92e par l'intermédiaire de Giacomo Raspadori et le score n'évoluera plus ensuite. Le LOSC conclut sa préparation par une magnifique victoire de prestige face à Naples. À l'issue de la rencontre, Paulo Fonseca était extrêmement satisfait de la prestation de ses joueurs. "Je suis satisfait car ce n’est jamais facile de jouer une grosse équipe comme Naples. On fait un bon match avec beaucoup de concentration, d’agressivité et d’intensité. On a été efficaces aussi."

LOSC : Inquiétude pour José Fonte, sorti sur blessure à Naples

C'est le gros point noir de cette belle soirée lilloise. À la 15e minute, le capitaine et défenseur du LOSC, José Fonte, a ressenti une douleur au niveau du mollet, et a été contraint de céder sa place. En conférence de presse, Paulo Fonseca a donné des nouvelles peu rassurantes sur l'état de santé de son joueur. "Il a ressenti une douleur au mollet. Il s’est fait ça seul et je ne sais pas s’il sera prêt pour le match contre Clermont."

À six jours de la reprise du championnat, c'est une bien mauvaise nouvelle pour le LOSC qui risque de devoir se passer des services de son capitaine. Également sorti sur blessure à l'heure de jeu, Benjamin André ne souffre que d'un simple coup et devrait pouvoir tenir sa place dans six jours, pour le déplacement du LOSC à Clermont.