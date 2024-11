Racing Club de Lens : 5 forfaits et deux retours au RCL avant le Stade de Reims

L’infirmerie du Racing Club de Lens est bien remplie avant la rencontre face au Stade de Reims en Ligue 1. Le technicien du RCL, Will Still, annonce cinq forfaits et deux retours.

Racing Club de Lens : Pluie d’absences avant le Stade de Reims

Le Racing Club de Lens se déplace au stade Auguste Delaune ce vendredi en ouverture de la 13e journée de Ligue 1 pour affronter le Stade de Reims, une rencontre très importante pour le RCL. Le RC Lens visera une nouvelle victoire après la défaite (3-1) face à l’Olympique de Marseille.

Pour cette affiche face aux Rémois, le technicien du club artésien, Will Still, sera privé de cinq cadres. Martin Satriano (ligaments croisés), Wesley Saïd (quadriceps), Jimmy Cabot (genou), Ruben Aguilar (épaule) et Ismaël Ganiou (ischios) sont indisponibles pour affronter le Stade de Reims. Ils avaient manqué plusieurs semaines de compétition en raison de ces blessures.

En revanche, deux cadres font leur retour dans l’effectif du Racing Club de Lens. Les défenseurs Jonathan Gradit et Abdukodir Khusanov sont de retour de suspension. L’international ouzbek avait été expulsé à la 57e minute de jeu lors de la rencontre face au PSG à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel lui a infligé deux matchs de suspension. Abdukodir Khusanov vient de purger sa suspension et sera disponible pour affronter le Stade de Reims.

Le groupe du RC Lens

Koffi, Petric, Samba – Khusanov, Gradit, Danso, Chavez, Machado, Sarr, Medina, Frankowski – Pereira Da Costa, Diouf, Ojediran, El Aynaoui, Thomasson, Zaroury, Fulgini – Sotoca, Labeau-Lascary, Nzola.