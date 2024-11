Roberto De Zerbi durcit le ton à l’OM : un électrochoc pour relancer le club ?

Roberto De Zerbi, quelques mois seulement après son arrivée à l’OM, fait déjà face à ses premières difficultés. Le club phocéen aligne des performances irrégulières et affiche un rendement inquiétant au Vélodrome. De quoi obliger l’Italien a tapé du poing sur la table.

De Zerbi : Entre fermeté et pédagogie pour redynamiser l’OM

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a progressivement mis en place son projet de jeu. Les Marseillais ont d’ailleurs débuté la saison en fanfare avec des résultats qui ont fait rêver les supporters. Ils ont notamment remporté un succès capital face à l’OL dans un choc à suspense. Mais cet excellent début a laissé place à des performances en dents de scie.

Face à des résultats irréguliers et un manque de constance, l’entraîneur italien a décidé de durcir le ton. Après la débâcle face à l’AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a envoyé un message clair à ses joueurs : la discipline et l’engagement sont des exigences fondamentales à l’OM. Les mises à l’écart de Lilian Brassier ou d’Ismaël Koné en sont une illustration parfaite. L’entraîneur ne tolère plus les manquements individuels et privilégie l’intérêt collectif.

« Il faut assumer de jouer à l’OM ! Sinon faut changer de club ! », a-t-il martelé en conférence de presse. Un message fort qui résonne dans le vestiaire et qui montre la détermination de De Zerbi à imposer sa vision du football. Cette nouvelle approche semble porter ses fruits. Les joueurs, conscients des enjeux, sont appelés à donner le maximum à chaque entraînement et à chaque match.

De Zerbi a également mis en place des séances de travail spécifiques pour renforcer la cohésion du groupe et améliorer les automatismes. L’objectif du technicien italien est clair : construire une équipe compétitive et capable de jouer les premiers rôles en Ligue 1. Pour y parvenir, il sait qu’il doit instaurer un climat de travail exigeant et professionnel.