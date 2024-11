Mercato OM : Un indice tombe pour cette piste de Roberto De Zerbi !

L’OM travaille à offrir à Roberto De Zerbi un renfort au milieu de terrain lors du prochain mercato d’hiver. L’une des pistes visées reste Arthur Melo de la Juventus. Le Brésilien a d’ailleurs envoyé un message d’espoir au club marseillais.

Mercato : Arthur Melo vers l’OM ? Son agent lève un coin du voile

Le départ d’Arthur Melo de la Juventus est toujours d’actualité. Le milieu de terrain n’entre clairement pas dans les plans de Thiago Motta et est déjà appelé à aller voir ailleurs. « En janvier, nous chercherons une nouvelle équipe, il n’est plus dans les plans de la Juventus », a indiqué Federico Pastorello, l’agent du Brésilien le mois dernier.

L’OM, à la recherche de renforts au milieu de terrain, avait déjà manifesté son intérêt pour le joueur l’été dernier. L’ancien joueur du Barça n’écarte d’ailleurs pas la possibilité de se donner une chance à l’Olympique de Marseille. « Un avenir à l’Olympique de Marseille ? C’était une possibilité l’été dernier, il s’intégrerait bien dans le système de De Zerbi », avait alors déclaré l’agent.

L’OM toujours intéressé par Arthur Melo

Malgré les arrivées de plusieurs milieux de terrain lors du dernier mercato, l’OM pourrait à nouveau se pencher sur le profil d’Arthur Melo. D’autant plus que le joueur brésilien souhaite rester en Europe et a déjà refusé des offres de clubs turcs et grecs. Selon Tuttosport, le club phocéen maintient toujours son intérêt pour le milieu de terrain brésilien.

La Juventus, de son côté, serait disposée à laisser partir le joueur sous forme de prêt. Cette formule permettrait à l’OM de tester le joueur sans prendre trop de risques financiers. Toutefois, le profil d’Arthur Melo correspondrait aux attentes de l’OM. Son élégance technique et sa vision du jeu pourraient apporter un plus à l’équipe de Roberto De Zerbi.

Cependant, l’OM ne sera pas seul sur ce dossier. Plusieurs clubs européens, notamment en Premier League et en Liga, seraient intéressés par le profil d’Arthur Melo. Everton et le Betis Séville ont déjà manifesté leur intérêt par le passé. La Juventus, souhaitant se séparer de son joueur, pourrait accepter un prêt avec option d’achat.