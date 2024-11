Mercato Stade Rennais : Amine Gouiri envoie un signal fort à Jorge Sampaoli au SRFC !

Amine Gouiri a encore brillé durant cette trêve internationale avec sa sélection nationale. L’attaquant algérien pourrait bien être un atout important pour le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli.

Mercato Stade Rennais : Amine Gouiri en pleine forme avant de retrouver Jorge Sampaoli au SRFC

Amine Gouiri s’impose petit à petit au sein de l’équipe nationale d’Algérie. En douze apparitions seulement, il a démontré une efficacité redoutable. Face au Liberia ce dimanche pour le compte de la 6e journée de la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, il a brillé de mille feux. Amine Gouiri a inscrit un but et délivré une passe décisive.

L’attaquant du Stade Rennais a multiplié les actions de qualité et les combinaisons avec ses partenaires. Il a été l’un des artisans de la large victoire (5-1) de l’Algérie. Que ce soit en pointe ou sur un côté, Amine Gouiri s’est montré capable de faire la différence.

Amine Gouiri montre une image positive pour entrer dans les plans du nouvel entraîneur du Stade Rennais, Jorge Sampaoli. L’international algérien est annoncé avec insistance sur le départ lors du prochain mercato hivernal en raison de sa baisse de forme.

Sous les ordres de Julien Stéphan, ancien technicien du SRFC, Amine Gouiri ne disposait pas d’un bon temps de jeu et peinait à s’imposer dans le onze de départ du club breton. Depuis le début de la saison, il a inscrit un seul but en 11 rencontres de Ligue 1 avec les Rouge et Noir. Le nouveau coach du SRFC, Jorge Sampaoli pourrait compter sur lui pour relancer l’équipe après ce rassemblement international.

Amine Gouiri se réjouit de l’arrivée de Jorge Sampaoli à Rennes. Selon lui, c’est celui qui va donner un nouveau souffle à l’équipe rennaise. « C’est un entraîneur très connu, notamment pour son passage à Marseille. Nous, les joueurs, devons redoubler d’efforts pour l’aider et donner le meilleur de nous-mêmes. On a besoin de quelqu’un qui nous pousse à nous dépasser », a-t-il dit lors de son passage en sélection nationale pendant ce rassemblement international.