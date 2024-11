Stade Rennais : Comment Jorge Sampaoli veut redresser la barre du SRFC

Après un début difficile, Jorge Sampaoli cherche à redresser la barre du Stade Rennais. Pour ce faire, l’entraîneur argentin compte sur une plus grande agressivité et une meilleure organisation de son équipe.

Stabilité et agressivité : Les maîtres mots de Jorge Sampaoli au Stade Rennais

Jorge Sampaoli est arrivé au Stade Rennais dans un contexte de grosse pression. Le club breton est en difficulté et proche de la zone de relégation. Une situation loin d’être imaginable pour les dirigeants après avoir injecté pas moins de 80 millions d’euros sur le mercato d’été dernier pour renforcer l’équipe. Mais les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs au point où la direction du SRFC a fini par débarquer Julien Stéphan pour faire appel au technicien argentin.

Depuis son arrivée à Rennes, Jorge Sampaoli travaille d’arrache-pied pour redresser la barre. Face à l’AS Saint-Étienne, l’entraîneur argentin compte mettre en place ses idées pour insuffler un nouveau dynamisme à son équipe. Mais avant, il a réalisé un diagnostic clair et peu encourageant : un manque de solidité défensive et d’efficacité offensive dans le jeu rennais. Pour sortir de ce revers, le technicien argentin souhaite d’abord apporter une stabilité défensive à son équipe.

« Si contre Saint-Étienne, on joue de manière désordonnée, on va perdre, donc on veut stabiliser et ordonner l’équipe, c’est la priorité. On peut s’en sortir en jouant de façon un peu anarchique, mais dans ces cas-là, il faut des joueurs qui fassent la différence tous seuls, et à Rennes, pour le moment, je ne vois pas ce genre de joueur. Notre organisation doit désorganiser l’adversaire», a confié Sampaoli.

Un message clair aux attaquants

L’entraîneur argentin a également pointé du doigt le manque de rendement de certains attaquants, notamment Amine Gouiri. « J’espère qu’il peut l’être [un leader offensif, NDLR], mais pour l’instant, il ne l’est pas, pour des facteurs que je n’ai pas fini d’analyser », a déclaré Jorge Sampaoli, sans épargner les autres joueurs talentueux de devant comme Albert Grønbaek, Arnaud Kalimuendo, Ludovic Blas ou encore Jota.

« Plus globalement, j’ai des joueurs avec des grandes capacités mais certains ne l’ont pas encore montré, alors c’est peut-être lié au contexte, il y a des joueurs, jusque-là, pas à la hauteur de mon analyse », a-t-il reconnu. Le match contre Saint-Étienne est une occasion pour le Stade Rennais de montrer les progrès réalisés sous la direction de Sampaoli. Un succès permettrait de redonner confiance aux joueurs et de remonter au classement.