Stade de Reims : Luka Elsner explose de colère après la défaite face au RC Lens

Au-delà de la défaite (0-2) contre le RC Lens, Luka Elsner s’est montré particulièrement mécontent de la prestation de ses joueurs. En conférence de presse, l’entraîneur slovène de 42 ans n’a pas mâché ses mots, critiquant sévèrement l’inefficacité et le manque d’engagement de son équipe.

Luka Elsner fustige la performance de ses joueurs

La 13e journée de Ligue 1 a tourné au fiasco pour le Stade de Reims. Les Rémois ont été dominés tactiquement, techniquement et physiquement par une équipe lensoise bien mieux organisée. Malgré l’avantage de jouer à domicile, ils ont subi une défaite nette (0-2). Pour Luka Elsner, cette contre-performance ne se résume pas seulement à un mauvais résultat, mais également à une qualité de jeu largement insuffisante, ce qui a déclenché sa colère.

« Il y a beaucoup de choses qui n’allaient pas, et j’en suis extrêmement désolé. C’est très difficile à analyser, car on ne peut s’accrocher à quasiment aucun facteur. C’est de loin notre plus mauvais match de la saison. Avec une agressivité faible et un dépassement de soi en dessous de nos critères, on n’avait pas beaucoup de possibilités de revenir. On a passé le match à attendre que le déclic arrive », a lâché le technicien, visiblement exaspéré.

Un revers inquiétant pour le Stade de Reims

Cette défaite marque la troisième déconvenue à domicile pour le Stade de Reims cette saison. Alors que le club occupait une prometteuse 6e place avec 20 points, il pourrait chuter au classement en fonction des résultats des autres matchs de la journée. Une situation difficile à digérer pour Luka Elsner, d’autant plus que cette rencontre contre le RC Lens semblait à la portée de ses joueurs.

« J’ai essayé de modifier les circonstances du match, mais je n’ai pas réussi. Si on ne se dit pas les choses et qu’on fait semblant, on ne va pas aller très loin. Une vraie remise en question doit être accomplie. C’est inadmissible de passer à côté à ce point », a-t-il martelé. À l’approche du déplacement à Strasbourg pour la 14e journée début décembre, Luka Elsner devra prendre des décisions fortes pour relancer son équipe et éviter une spirale négative.