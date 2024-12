PSG : Luis Enrique incrédule devant le nul concédé face au FC Nantes

Luis Enrique a à peine caché sa colère et sa déception après le nul 1-1 concédé par le PSG face au FC Nantes samedi soir en Ligue 1. L’entraîneur espagnol est une fois abasourdi par le manque d’efficacité de son équipe.

Luis Enrique perplexe face à l’inefficacité du PSG

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, s’est montré particulièrement agacé après le match nul concédé face au FC Nantes (1-1). Malgré une domination écrasante, les Parisiens peinent à concrétiser leurs nombreuses occasions.

« C’est inexplicable », a-t-il lâché en conférence de presse. « Cette année, nous avons les meilleurs chiffres de ma carrière d’entraîneur en ce qui concerne les occasions créées et concédées. Et pourtant, nous ne parvenons pas à gagner régulièrement », réagit-il.

Le technicien espagnol a souligné l’importance de la confiance et de la précision dans les derniers gestes : « Qu’est-ce qui manque ? De la confiance, de la clairvoyance, de la précision, il y a de nombreuses circonstances qui peuvent influencer les chances de marquer », a commenté Luis Enrique.

Un problème collectif

Luis Enrique a également réfuté l’idée que le problème vienne d’un joueur en particulier : « On me demande toujours pour le faux 9, le faux 9… Maintenant il y a 9, et donc ? S’il y a un 9 pendant quatre matchs et qu’on ne marque pas, qu’est-ce qu’il faudra faire ? La solution n’est pas un joueur, dans cette équipe. C’est un sport collectif. »

Malgré la frustration, Luis Enrique reste déterminé à trouver une solution : « Nous avons fait un match complet, dans tout ce qui concerne la domination, la création de situations de but, la façon de défendre. Mais une fois de plus, le football récompense les équipes qui marquent, pas celles qui se créent des occasions. C’est frustrant pour les joueurs, pour moi, pour tout le monde. Mais nous avons un chemin : insister, insister, insister, insister, insister… Jusqu’au bout », a-t-il confié.

Les prochaines semaines s’annoncent cruciales pour le PSG. L’équipe devra rapidement retrouver le chemin des filets pour relancer sa saison et retrouver la confiance perdue.