RC Lens : DNCG, des précisions sur les sanctions envisagées

Victoires sur le terrain, mais inquiétudes en coulisses. Le RC Lens fait face à une situation financière compliquée et risque d’être sanctions de la part de la DNCG.

Le RC Lens devrait être soumis un encadrement de sa masse salarial

Le RC Lens a décroché une belle victoire vendredi à Reims (2-0). Les Sang et Or occupent désormais la 7e place de Ligue et se rapprochent des places européennes. Ces résultats permettent ainsi aux supporters du RCL d’entrevoir un avenir prometteur. Cependant, l’actualité du club nordiste est également marquée par de fortes tensions financières.

En effet, le RC Lens est confronté à des difficultés économiques et risque d’être sanctionné par la DCNG. Le journaliste Romain Molina s’est exprimé sur le sujet et explique que le club devrait écoper à minima d’un « encadrement de sa masse salariale puisque les promesses de ventes cet été n’ont pas été faites ».

Romain Molina qui évoque un encadrement de la MS cet hiver pour Lens #RCLens pic.twitter.com/bxhtoyO7Zi — Benjamin Lechniak 🇪🇺 (@BenjaminLechnia) December 1, 2024

Plusieurs joueurs susceptibles d’être vendus cet hiver

Le RC Lens aurait un besoin urgent de liquidités et devra nécessairement alléger sa masse salariale. C’est dans ce ce sens que plusieurs joueurs, comme Nampalys Mendy, Kevin Danso ou encore Abdukodir Khusanov, pourraient être vendus cet hiver à condition de recevoir des offres consistantes.

Ces départs pourraient fragiliser un effectif déjà mis à mal par les nombreuses sollicitations durant le dernier mercato estival. Si le club entraîné par Will Still parvient à maintenir le cap sur le plan sportif, la question de la reconstruction de l’équipe se posera avec acuité.

L’avenir du RC Lens s’annonce donc particulièrement complexe. Le club devra trouver le juste équilibre entre ses ambitions sportives et ses contraintes financières. Les prochaines semaines seront décisions pour le futur proche des Sang et Or.