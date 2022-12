RC Lens Mercato : Une importante décision tombe au RCL

Publié par Enzo Vidy le 05 décembre 2022 à 21:37

À moins d'un mois de l'ouverture du mercato hivernal, le RC Lens avait rendez-vous devant le gendarme financier du football français ce lundi.

Après une première partie de saison fantastique, ponctuée par une solide deuxième place, l'heure est venue de penser à la suite pour les dirigeants lensois. Le championnat va reprendre ses droits dans un petit peu plus de trois semaines et les Sang et Or seront déjà confrontés à d'importantes échéances. Pour commencer, les hommes de Franck Haise iront à Nice le 29 décembre prochain, avant un choc très attendu face au PSG à Bollaert trois jours plus tard. Dans l'optique de garder une réussite similaire sur la deuxième partie de saison, les dirigeants du RCL s'activent pour renforcer l'équipe lors du prochain mercato, et ce lundi, ils avaient rendez-vous devant la DNCG afin de faire un point sur les comptes du club artésien. Et si l'on en croit les informations publiées par La Voix des Sports, cet examen a été passé avec succès par le RCL.

RC Lens : La DNCG donne son feu vert, le RCL peut commencer son mercato

Aucune mesure n'a été prononcée par la DNCG à l'égard du RC Lens. C'est donc une formidable nouvelle pour le peuple Sang et Or qui pourrait voir de nouvelles têtes débarquer dans le nord à partir du 1er janvier prochain. Pour rappel, les dirigeants du club nordiste ont déjà commencé à renforcer l'effectif avec la récente arrivée de Julien Le Cardinal en qualité de joker médical pour pallier la blessure de Jimmy Cabot.

Le nouveau latéral droit lensois s'est engagé le 15 novembre dernier jusqu'en 2025 en provenance du Paris FC. L'ancien pensionnaire de Ligue 2 ne devrait pas être la seule recrue cet hiver. En effet, avec la longue indisponibilité de l'avant-centre polonais Adam Buksa, le RC Lens devrait rapidement se pencher sur le dossier d'un attaquant afin de concurrencer Loïs Openda sur le front de l'attaque lensoise.