Classement OM : Une victoire face à l’AS Monaco au goût de Ligue des champions !

Le match de dimanche entre l’OM et l’AS Monaco a bouleversé le classement en Ligue 1. Grâce à ce succès, l’Olympique de Marseille s’est positionné pour une place en Ligue des champions, son principal objectif de cette saison. Retour sur un match quasi décisif.

Classement de Ligue 1 : Une victoire éclatante de l’OM qui change tout

Avec son succès 2-1, l’OM a réalisé une belle opération ce week-end. Le club phocéen s’est considérablement rapproché de son objectif de la saison : se qualifier pour la Ligue des champions. Bien qu’il soit encore trop tôt pour évoquer l’issue de la saison, le fait est qu’en se positionnant comme le principal challenger du Paris Saint-Germain, l’OM s’impose une pression bénéfique qui l’oblige à ne plus perdre de points pour conserver sa place de dauphin au classement de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille aurait pu vivre une nouvelle désillusion au stade Vélodrome face à l’AS Monaco. Les visiteurs ont surpris la formation phocéenne sur une passe mal assurée de Rongier. L’Américain Folarin Balogun a intercepté ce ballon avant de servir Eliesse Ben Seghir, qui a ouvert une opportunité pour Denis Zakaria, passeur décisif pour le Russe Aleksandr Golovin, premier buteur de la rencontre.

🔥 L’OM frappe fort ! Grâce à sa victoire 2-1 face à l’AS Monaco, Marseille s’empare de la 2e place en Ligue 1. 🌟 Une réaction d’orgueil au Vélodrome, des buts décisifs, et un objectif clair : l’Europe en ligne de mire ! 💪⚽ #OM #Ligue1 #ChampionsLeague #TeamOM pic.twitter.com/wjFiHjWAib — Foot sur 7 (@footsur7fr) December 2, 2024

À ce moment précis, l’AS Monaco restait solidement en deuxième place de Ligue 1 devant l’OM. Roberto De Zerbi, alors pris par le doute, semblait douter de la capacité de ses joueurs à revenir dans la partie. Et à la 25ᵉ minute du match, Monaco aurait même pu doubler la mise, mais Eliesse Ben Seghir a manqué une occasion en or sur corner.

Un retournement de situation pour Marseille au Vélodrome

L’OM, pourtant sous pression, a su réagir. Sur un centre d’Ulrich Garcia mal dévié par Wilfried Singo, Neal Maupay a délivré une passe décisive de la tête à Luis Enrique, qui a inscrit le premier but marseillais à la 53ᵉ minute du match. Mason Greenwood, à la 89ᵉ minute, a offert la victoire aux siens en transformant un penalty, scellant ainsi le succès marseillais et permettant à l’OM de prendre la deuxième place au classement de Ligue 1 à l’ASM.

Ce succès vient effacer les faux pas marseillais de cette première partie de saison. Roberto De Zerbi, qui découvre encore la Ligue 1, semble avoir pris la mesure des difficultés de ce championnat. Cependant, pour consolider cette avance, le technicien italien devra briller contre l’AS Saint-Étienne et le LOSC Lille avant la trêve hivernale.

Objectif Ligue des champions pour l’OM

Absent de toutes compétitions européennes cette saison, l’Olympique de Marseille a clairement pour ambition de disputer la Ligue des champions l’année prochaine. Pour éviter des calculs complexes en fin de saison, l’OM devra faire preuve d’une régularité exemplaire dès la reprise prévue le 5 janvier prochain.