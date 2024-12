OM – Monaco : Le coup de gueule d’Adi Hütter après le choc !

Le choc OM – Monaco a tenu toutes ses promesses. Alors qu’ils menaient au score, les Monégasques se sont finalement inclinés au Vélodrome ce dimanche. Adi Hütter n’a pas mâché ses mots à l’issue de la rencontre.

OM – Monaco : Adi Hütter pointe du doigt les erreurs de son équipe

Le Vélodrome a vibré ce dimanche soir ! Dans une rencontre palpitante, l’Olympique de Marseille a réussi à renverser l’AS Monaco (2-1), s’emparant ainsi de la deuxième place de Ligue 1. Cette victoire fait du bien aux Phocéens, qui n’avaient plus gagné à domicile depuis septembre dernier.

Menés au score en première période suite à une réalisation d’Aleksandr Golovin, les Marseillais ont su réagir. Luis Henrique a égalisé, avant que Mason Greenwood ne transforme un penalty en fin de match pour offrir la victoire à son équipe. Le gardien marseillais, Geronimo Rulli, s’est aussi illustré à plusieurs reprises lors de ce choc OM – Monaco, en solidifiant les cages phocéennes.

De son côté, l’ASM, malgré une bonne prestation, repart de Marseille les mains vides. Son entraîneur, Adi Hütter, s’est montré déçu de ce résultat, estimant que son équipe méritait au moins un point. Il a pointé du doigt les erreurs commises par ses joueurs et la réussite de l’OM.

« Nous ne méritions pas cette défaite. Mais à ce niveau, les erreurs que nous faisons, c’est trop. On ne peut pas se permettre de tels errements. On leur donne le premier but, c’est un cadeau, alors qu’on avait la possession au départ. Et le deuxième est très chanceux », a déploré Adi Hütter en conférence de presse..

Si cette victoire permet à l’OM de mettre la pression sur le PSG et de se positionner comme un sérieux prétendant au titre, l’AS Monaco, quant à elle, devra rapidement se relever pour ne pas se laisser distancer dans la course à l’Europe. « On doit se remettre en selle », a lancé Adi Hütter. Une réaction des Monégasques est donc attendue samedi prochain face à Toulouse.