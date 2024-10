AS Monaco : Eliesse Ben Seghir envoie un cinglant avertissement au PSG !

L’AS Monaco vise le sacre en Ligue 1 cette saison, et le milieu offensif marocain Eliesse Ben Seghir prévient le PSG.

L’AS Monaco peut-elle détrôner le PSG cette saison ?

L’AS Monaco est en pleine forme cette saison et réalise de belles prestations en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Les Monégasques rivalisent avec le PSG pour le titre de champion de France cette saison. Les joueurs du Rocher n’ont concédé qu’une seule défaite, contre l’OGC Nice (2-1) le week-end dernier en Ligue 1.

Dans une interview accordée à L’Équipe, le milieu offensif marocain Eliesse Ben Seghir revient sur le début de saison du club de la Principauté et estime que l’AS Monaco est un sérieux prétendant au titre cette saison. Les joueurs se mobilisent autour du technicien autrichien Adi Hütter pour détrôner le Paris SG.

« Ils pensent qu’ils vont nous battre facilement. On verra… Achraf, c’est un bon gars, une sorte de grand frère pour moi. C’est une source de motivation, un exemple. Je ne vois aucune équipe supérieure à nous. Peut-être au même niveau, mais pas supérieur. Quand on joue le football que l’on sait faire et qu’on applique les consignes du coach, on est une équipe redoutable. », a-t-il déclaré.

L’AS Monaco et le PSG ont rendez-vous le 5 janvier 2025 pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Le club monégasque occupe actuellement la deuxième place du classement avec 20 points, derrière le PSG, leader du championnat avec 23 points en 9 journées.