Mercato : Khvicha Kvaratskhelia se rapproche du PSG, un indice tombe

Après avoir échoué l’été passé, le PSG pourrait finalement parvenir à ses fins pour la star du SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia, à l’issue de la saison en cours. Explications.

Le PSG prêt à offrir un pont d’or à Khvicha Kvaratskhelia

En désaccord avec sa direction pour une prolongation, Khvicha Kvaratskhelia pourrait quitter les rangs du SSC Naples l’été prochain. Intéressé par le renfort de l’international géorgien, le Paris Saint-Germain serait prêt à lui offrir un salaire de 13 millions d’euros, soit dix fois ce qu’il perçoit à Naples. Si les négociations avec le club italien avaient achoppé sur le montant du transfert, la situation pourrait évoluer rapidement.

En effet, Kvaratskhelia, dont le contrat se termine en 2027, ne semble pas pressé de prolonger avec le Napoli. Séduit par le projet parisien et par le style de jeu de Luis Enrique, l’ailier de 23 ans pourrait apporter un plus indéniable à l’effectif parisien.

Son compatriote Zuriko Davitashvili, joueur de l’AS Saint-Étienne, ne tarit pas d’éloges sur le talent de Kvaratskhelia, affirmant que la Ligue 1 serait le championnat idéal pour lui. Les lignes bougent déjà dans ce dossier et Aurélio De Laurentiis semble déjà préparer la succession du natif de Tiflis.

Le Napoli a déjà identifié le successeur de Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, la pépite géorgienne du SSC Napoli, reste dans le viseur du Paris Saint-Germain. Le dossier, déjà chaud l’été dernier, semble prendre une nouvelle dimension. En effet, la prolongation de contrat du joueur avec Naples bute sur plusieurs points, et son agent aurait renoué le contact avec le PSG.

De son côté, Luis Campos, directeur sportif parisien, n’a jamais caché son intérêt pour l’ailier géorgien, dont les qualités techniques et sa capacité à faire la différence individuellement séduisent les dirigeants parisiens. Selon La Repubblica, Kvaratskhelia serait lui-même enclin à rejoindre le club de la capitale.

Son transfert semble donc de plus en plus probable, à tel point que les dirigeants napolitains auraient déjà identifié un potentiel remplaçant en la personne de Federico Chiesa. Recruté par Liverpool en août dernier, l’international italien a du mal à s’imposer à Anfield et un transfert pourrait intervenir dès cet hiver.

Pour le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, il s’agit d’anticiper un éventuel départ de Kvaratskhelia sans répéter l’erreur du dossier Victor Osimhen. Si les exigences de l’ailier géorgien ne sont pas revues à la baisse, Naples pourrait être tenté de le laisser partir l’été prochain.

Federico Chiesa pourrait donc débarquer à Naples en janvier afin de permettre à Khvicha Kvaratskhelia de rejoindre le PSG à la fin de l’exercice 2024-2025. Le feuilleton Kvaratskhelia promet encore de nombreux rebondissements dans les semaines à venir.