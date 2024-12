Mercato : Le PSG déniche son grand attaquant en Bundesliga !

Si le nom de Mohamed Salah revient régulièrement dans les discussions autour du mercato du PSG, un autre pharaon évoluant en Bundesliga pourrait débarquer dans la capitale lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato : Le PSG sur les traces du nouveau phénomène européen

Plus d’un an après avoir tenté sa chance avec Randal Kolo Muani, le PSG s’intéresserait désormais à un autre attaquant de l’Eintracht Francfort. Désireux de renforcer l’effectif de Luis Enrique lors du prochain mercato hivernal, le club de la capitale serait intéressé par le profil d’Omar Marmoush.

Auteur d’une saison exceptionnelle, avec notamment 17 buts et 11 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 25 ans aurait tapé dans l’œil des recruteurs parisiens et de Luis Campos. Omar Marmoush séduit par sa vitesse, sa technique et son sens du but.

Son profil polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes offensifs, en fait un joueur très convoité sur le marché des transferts. Le Paris SG pourrait passer à l’offensive dans les jours à venir dans le but de le recruter durant la période des transferts de janvier. Mais il faudra se montrer très convaincant dans cette affaire.

Le Paris SG prêt à lâcher 70M€ pour Omar Marmoush ?

Alors que le mercato hivernal se rapproche à grands pas, les rumeurs autour du Paris Saint-Germain se multiplient. Aujourd’hui, c’est au tour d’Omar Marmoush, l’attaquant égyptien de l’Eintracht Francfort, de faire parler de lui. Ses performances exceptionnelles en début de saison ont attiré l’attention de nombreux grands clubs européens, dont le PSG.

« Manchester United a envoyé des recruteurs au Danemark jeudi soir pour observer l’attaquant de l’Eintracht Francfort, Omar Marmoush. Tottenham, Barcelone et le Paris Saint-Germain ont également envoyé des recruteurs. Liverpool s’intéresse également au coéquipier international de Mohamed Salah, qui a fait l’objet de deux offres rejetées de la part de Nottingham Forest cet été », révèle PSG Inside Actus sur Twitter.

De son côté, « Francfort espère qu’il restera au moins jusqu’à la fin de la saison. La valeur marchande de Marmoush a considérablement augmenté au cours des 12 derniers mois et le club allemand pourrait demander près de 70 millions d’euros pour conclure une vente. »

En quête d’un attaquant de pointe capable de faire la différence, le Paris SG serait prêt à faire le nécessaire pour obtenir le renfort d’Omar Marmoush. Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives pour l’avenir d’Omar Marmoush. Affaire à suivre…