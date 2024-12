Toulouse FC : Carles Martinez Novell révèle les stratégies de sa victoire face à l’AJA

Lors de la 13ᵉ journée de Ligue 1, le Toulouse FC a mis un terme à la série d’invincibilité de l’AJ Auxerre en s’imposant 2-0. Une victoire marquante pour les hommes de Carles Martinez Novell, qui n’a pas hésité à partager les clés de ce succès après le match.

Une analyse minutieuse pour contourner le bloc auxerrois

Face à une équipe d’Auxerre difficile à manœuvrer, le coach du TFC a opté pour une stratégie bien pensée. « Auxerre était sur une bonne série, et c’était compliqué de les recevoir. On savait qu’en jouant à l’intérieur, ce serait difficile », a expliqué Carles Martinez Novell.

Pour briser la résistance du bloc auxerrois, le technicien espagnol a misé sur un jeu axé sur les ailes. « Il fallait les contourner, jouer derrière… Pendant 10-15 minutes, leur pressing nous a un peu surpris, car ils pressaient plus que prévu. Mais ensuite, on a exploité nos atouts, notamment Gabriel Suazo et Aron Donnum. Avec nos trois attaquants, Zakaria, Joshua et Yann, nous avons su générer du mouvement et toucher les zones clés », a-t-il ajouté.

Le coach s’est également félicité de la compréhension et de l’application du plan par ses joueurs. « Je suis très heureux que l’équipe ait compris ce qu’on voulait mettre en place. Tout n’a pas été parfait pendant 90 minutes, mais je suis satisfait de la prestation globale. »

Photo : Carles Martínez Novell

Une victoire pour relancer la dynamique du TFC

Après une défaite 0-3 face au Paris Saint-Germain, ce succès tombe à point nommé pour Toulouse FC. L’équipe de Carles Martinez Novell se repositionne au classement et espère poursuivre sur cette lancée. « La saison est encore longue. Il faut continuer à progresser. On aurait pu marquer davantage, notamment grâce à Zakaria Aboukhlal. Le clean sheet est important, mais ce qui me satisfait encore plus, c’est que les Auxerrois ont eu très peu d’occasions. »