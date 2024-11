AJ Auxerre : Gaëtan Perrin, fier de ses performances à l’AJA

Comme la saison précédente, Gaëtan Perrin continue d’être un élément clé de l’AJ Auxerre. À 28 ans, l’ailier droit français affiche une forme éclatante et enchaîne les performances exceptionnelles. Dans une interview accordée au média Le Pays, il a partagé sa satisfaction et sa détermination à poursuivre sur cette lancée.

AJ Auxerre : Gaëtan Perrin, un pilier de l’attaque

Arrivé en juillet 2021 en provenance de l’US Orléans, Gaëtan Perrin s’est rapidement imposé dans l’effectif de l’AJA. Pour sa première saison, il a AJ Auxerre : Gaëtan Perrin, un pilier de l’attaque 35 matchs de Ligue 2 BKT, inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives. Ses efforts ont été déterminants dans la montée de l’AJA en Ligue 1 la saison suivante. Si son temps de jeu a été réduit lors de sa première campagne dans l’élite, Perrin a su rebondir lors de l’exercice 2023-2024.

Sous la houlette de Christophe Pélissier, il est devenu un titulaire indiscutable sur l’aile droite. Avec 41 apparitions toutes compétitions confondues, il a enregistré 7 buts et 10 passes décisives. Impressionnés par son impact, les dirigeants de l’AJ Auxerre lui ont renouvelé leur confiance en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2026, renforçant ainsi la place de Perrin dans le projet du club.

Cette saison encore, Gaëtan Perrin porte les Auxerrois. En 11 matchs, il a déjà marqué 4 buts et offert 4 passes décisives, avec des moments forts comme son doublé contre le Stade Rennais et son but lors de la victoire 3-1 face à l’Olympique de Marseille. Dans son interview, il a exprimé son enthousiasme pour sa forme actuelle tout en affirmant qu’il reste concentré sur ses objectifs à long terme.

« Je me sens en grande forme. Mais pour moi, ce n’est pas un simple coup d’éclat. Je suis dans ma progression… Aujourd’hui, je suis très satisfait du chemin parcouru, mais ce n’est que le début. Je ne compte pas m’arrêter là », confie-t-il. À 28 ans, Gaëtan Perrin s’affirme comme un pilier de l’attaque auxerroise, contribuant à placer l’AJA dans le top 10 de la Ligue 1.