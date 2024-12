Le Havre AC : Abdoulaye Touré promet de « rectifier le tir »

Joueur clé du dispositif du Havre AC, Abdoulaye Touré affiche sa détermination à redresser la situation du club. Dans une interview accordée au média officiel havrais, l’international guinéen de 30 ans promet que le HAC fera forte impression en Ligue 1.

L’engagement fort d’Abdoulaye Touré

Actuellement 16e au classement de la Ligue 1 avec 12 points, le Havre AC traverse une saison difficile, marquée par une série de contre-performances. Avec neuf défaites et seulement quatre victoires, l’équipe dirigée par Didier Digard doit rapidement trouver des solutions pour éviter la relégation.

Dans une interview exclusive avec le média officiel du club, Abdoulaye Touré, vice-capitaine et leader incontesté sur le terrain, a partagé son optimisme. Il assure que l’équipe travaille sans relâche pour redonner le sourire aux supporters. « Au fur et à mesure des matches, nous allons rectifier le tir », promet-il, confiant dans le potentiel du collectif.

Des difficultés à surmonter

Le milieu défensif guinéen ne nie pas les défis auxquels le Havre AC fait face cette saison. « L’an dernier, même quand nous ne gagnions pas, nous restions solides défensivement. Cette saison, nous encaissons beaucoup de buts, et pourtant, ce sont quasiment les mêmes joueurs. C’est une question de confiance et de solidarité », analyse-t-il.

Malgré les résultats en demi-teinte, Abdoulaye Touré garde espoir : « À part contre Toulouse et Lille, nous avons montré de belles choses. Même si les résultats n’ont pas suivi, cela reste prometteur pour la suite. »

Depuis son arrivée en juillet 2023, Abdoulaye Touré s’est imposé comme un élément central du Havre AC. Avec 12 apparitions, 3 buts et 1 passe décisive cette saison, il incarne le moteur du milieu de terrain et un modèle pour ses coéquipiers. Son expérience et son leadership seront essentiels pour guider le club vers le maintien en Ligue 1.