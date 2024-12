Mercato OM : Sacha Boey, la nouvelle piste chaude de Marseille ?

Le jeune défenseur franco-camerounais Sacha Boey serait une cible prioritaire de l’OM en vue du prochain mercato hivernal. La direction marseillaise envisagerait de passer à l’offensive pour s’attacher les services de la pépite.

Mercato OM : Sacha Boey à Marseille cet hiver ?

Face aux difficultés rencontrées en défense, les dirigeants de l’OM explorent plusieurs pistes pour renforcer l’équipe lors du prochain mercato hivernal. Selon les informations de L’Équipe, le nom de Sacha Boey, latéral droit du Bayern Munich, revient avec insistance dans les couloirs de la Commanderie.

Le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, aurait demandé des recrues pour renforcer le couloir droit de la défense. Les pensionnaires du stade Vélodrome auraient alors coché le nom de Sacha Boey. L’OM n’aurait pas encore dégainé d’offre officielle pour le joueur.

Sacha Boey s’épanouit pleinement au Bayern Munich et entre dans les plans du nouvel entraîneur Vincent Kompany. Le Franco-Camerounais a déjà disputé 4 rencontres de Bundesliga avec le géant bavarois. Son profil et son potentiel intéressent les dirigeants marseillais. L’Équipe indique que l’OM ne pourrait pas boucler un transfert sec du joueur. Pablo Longoria et son équipe pourraient négocier un prêt de Sacha Boey pour renforcer le flanc droit de la défense phocéenne.

Âgé de 24 ans et sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028, Sacha Boey est estimé à 18 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Formé au Stade Rennais, il s’est révélé à Galatasaray avant de rejoindre le Bayern Munich. La concurrence pourrait être rude pour s’attacher les services de Sacha Boey cet hiver. En effet, Galatasaray, son ancien club, ne cacherait pas son intérêt pour un éventuel retour de son ancien joueur.